Dinamo je spojen s Izraelcima: Evo gdje će se igrati ta utakmica

U petak je održan ždrijeb Europske lige, a Dinamo je saznao kako će jedan od osam njihovih protivnika biti Hapoel iz Beršebe, grada u središnjem Izraelu smještenog blizu palestinske granice.

Budući da izraelski klubovi zbog trenutne situacije na Bliskom istoku ne igraju europske utakmice na domaćem terenu, a da je UEFA-ino računalo Dinamo poslalo na gostovanje, Hapoel će Plave morati ugostiti negdje drugdje.

Iako su dosad Izraelci igrali na stadionu Haladás Sportkomplexum u mađarskom Szombathelyju, za play-off su se preselili na Giulești Arenu u Bukureštu, glavnom gradu Rumunjske, te bi upravo ondje trebali ugostiti Dinamo.

Točan datum utakmice još nije poznat, a zanimljivo je i kako je Dinamo i prošle godine išao na gostovanje kod izraelskog kluba. Tada je to bio Maccabi Tel Aviv, a grad domaćin bila je Bačka Topola u Srbiji. Dinamo je tu utakmicu slavio 3-1.

Za kraj dodajemo kako je Dinamo već igrao protiv Hapoela 2018. Tada je Dinamo slavio 5-0 u prvoj utakmici, da bi uzvrat, tada igran u Izraelu završio 2-2.