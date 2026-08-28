Ljepotica iz Slatine u minijaturnom bikiniju mamila poglede: Ni paparazzi nisu odoljeli

Rumunjska glumica i manekenka Mădălina Ghenea (39) ponovno je privukla pažnju i snimljena je na plaži u Sestri Levanteu u Italiji. Za odlazak na plažu odabrala je dvobojni bikini koji je istaknuo njezinu figuru a pritom se nije previše obazirala na paparazze, već je vrijeme provodila kupajući se i odmarajući uz more.

Ghenea je već godinama poznata po glamuroznim izdanjima, bilo da se pojavljuje na crvenom tepihu ili pozira pred objektivima modnih fotografa. Karijeru modela započela je još kao 15-godišnjakinja, kada je počela raditi revije za talijansku modnu kuću Gattinoni. Kasnije je surađivala na brojnim kampanjama i radila u raznim državama.

Njezina karijera s vremenom se proširila i na glumu. Pojavila se u filmovima poput "Dom Hemingway" s Judeom Lawom i "Youth" Paola Sorrentina, a 2021. godine dobila je ulogu Sophije Loren u filmu "House of Gucci". Glumila je i u "Zoolanderu 2".

Njezin boravak u Italiji dolazi uoči Filmskog festivala u Veneciji, koji će se održati od 2. do 12. rujna. Ghenea je posljednjih godina redovita gošća festivala, a prošle se godine pojavila na crvenom tepihu povodom premijere filma "The Smashing Machine".

Mădălina je rođena 8. kolovoza 1987. u gradu Slatini u Rumunjskoj, gradu u kojem je odrasla, a tijekom godina podržavala je i projekte u svom rodnom gradu. Njezinu popularnost dodatno je pratila i pozornost javnosti prema privatnom životu. Bila je povezivana s nekim od najpoznatijih muškaraca iz svijeta zabave, među kojima su Leonardo DiCaprio, Gerard Butler i Michael Fassbender. Kasnije je bila u vezi i s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovom, s kojim je prekinula 2023. godine.

Foto: Profimedia

Ghenea je 2017. godine dobila kćer Charlotte s rumunjskim biznismenom i producentom Mateijem Stratanom. Nakon njihova prekida, Charlotte je ostala živjeti s majkom u Italiji, a Ghenea je u više navrata govorila koliko joj je majčinstvo promijenilo život.

Danas se i dalje bavi glumom i modelingom, a posljednjih godina sve se više okušava i iza kamere. Jedan od njezinih novijih projekata je triler "Deep Fear", u kojem je imala glavnu ulogu, dok i dalje surađuje s modnim brendovima i pojavljuje se na velikim filmskim i modnim događanjima.