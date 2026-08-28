Tužne vijesti iz KBC-a Split: Umro teško ozlijeđeni čovjek iz požara kod Omiša

U KBC-u Split preminuo je muškarac koji je teško ozlijeđen u katastrofalnom požaru na omiškom području, potvrdili su iz bolnice za Net.hr. On je druga žrtva buktinje koja je sredinom kolovoza buknula u Lokvi Rogoznici i brzo se proširio do Omiša.

Iz KBC-a Split navode da je riječ o muškarcu rođenom 1947. godine, koji je u bolnicu stigao s teškim ozljedama. "Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split", kažu nam iz bolnice.

Obitelji preminulog pacijenta izrazili su sućut.

Drugi pacijenti i dalje životno ugroženi

Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi.

Prva žrtva požara je 34-godišnja Dragana Antešević koja je na omiškom području radila na sezoni. U bijegu od vatre ostala je u vatrenom okružju.

Veliki požar izbio je 13. kolovoza navečer na šumskom području uz cestu u Lokvi Rogoznici. Vatra se nošena vjetrom brzo proširila i stigla do Omiša.

U požaru je ozlijeđeno 38 ljudi, od čega sedmero teško. Četvero pacijenata prebačeno je na liječenje u Zagreb, a ostali su zbrinuti u splitskom KBC-u. Najteže ozlijeđeni pacijenti su teško opečeni i intubirani, a liječnici im se i dalje bore za život.

Policija i Državno odvjetništvo istražuju uzrok nezapamćenog požara. U istrazi su zatražili i pomoć mještana koji imaju nadzorne kamere.

Na terenu je korišten i dron kojim se snima opožareno područje. Plan je napraviti više od 500 fotografija kako bi se izradila 3D mapa potrebna za vještačenje. Mještani sumnjaju da požar nije izbio slučajno, no točan uzrok treba tek utvrditi istraga.

Zbrajaju se i razmjeri štete. Dio stanovništva je ostao bez krova nad glavom, drugi bez posla jer su im u požaru uništeni poslovni prostori.