Odvjetnik policajke koja je prozvala šefa za pritiske: 'Nitko do danas nije reagirao'

Policajka koja je svog šefa prijavila za pritiske u slučaju Nakaze, uzvratio je kaznenom prijavom protiv nje - potvrđeno je to RTL-u Danas. Prijava načelnika postaje Prometne policije u Šibeniku Joška Periše odnosi se na sumnju u lažno prijavljivanje kaznenog djela. I njega smo kontaktirali, ali odgovorio nam je da ne može davati izjave bez odobrenja.

Policajka je, podsjetimo, izjavila da ju je Periša odvraćao od podnošenja prijave protiv Anne Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma sudi se jer je vrijeđala vatrogasce i policajku tijekom gašenja požara 2024. kod Skradina. Komentar smo tražili i od odvjetnika policajke, koji je iznio ozbiljne optužbe protiv policije.

Policajka prozvala šefa, on ju kazneno prijavio

"Po mojim saznanjima, policija nikada nije reagirala vezano za tvrdnje moje klijentice. Dakle, nikada je do danas nitko unutar sustava nije pozvao da da bilo kakvu izjavu ili iskaz vezano uz okolnosti ovog predmeta. Ovaj predmet razmatram u kontekstu borbe za pravedniji sustav i mislim da se mi kao društvo moramo ujediniti oko ovog predmeta, a sve u smislu borbe za pravdu i pravednije društvo i sustav", poručio je odvjetnik Ivan Gržić.

"Svatko može prijaviti bilo koga kazneno u Republici Hrvatskoj, međutim takva prijava po meni veže niz suspektnih okolnosti. Radi se o daljnjoj objektivizaciji moje klijentice kroz sustav jer njezin šef s pozicije moći i autoriteta prijavljuje nju kazneno, a pri tome je nije zaštitio na način da je adekvatno prijavio njezine navode kada je govorila da je napadnuta što je predmet navedenog sudskog postupka", pojasnio je.

Jesu li provjerili navode policajke?

A jesu li policijske službe ili njihova unutarnja kontrola ikada provjeravale navode policijske službenice da ju je nadređeni odvraćao od podnošenja prijave protiv Anne Dujić?

"Navodi o mogućim pritiscima već dostavljeni nadležnom državnom odvjetništvu, a o predmetu se vodi i sudski postupak. Očekujemo da se sve okolnosti neovisno i do kraja utvrde.

Nitko ne smije biti unaprijed proglašen krivim prije završetka postupaka pred nadležnim tijelom. Svaka policijska službenica i svaki policijski službenik koji postupa zakonito, profesionalno i u dobroj vjeri ima zaštitu sustava", odgovorili su nam iz MUP-a.