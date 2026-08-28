Vatra odnijela desetljeća rada kod Omiša: Šteta već doseže 4,5 milijuna eura

U požaru na omiškom području stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka. Šteta samo na nasadima zasad se procjenjuje na oko četiri i pol milijuna eura, a ministar poljoprivrede David Vlajčić obišao je opožarena gospodarstva i najavio pomoć u obnovi.

Neven Kovačić maslinik je stvarao 30 godina. Nakon požara, kaže, nagrađivano maslinovo ulje više nema gdje proizvoditi.

"Vidite, ovdje okolo ovog maslinika sve je borovina. Tako je bilo i ovdje. Imali smo hrabrosti, išli smo u krčenje i to je trajalo dvije godine", rekao je Kovačić.

Vinogradari će posljedice osjećati godinama

Dok dio maslina možda ipak uspije nastaviti život, kod vinograda je situacija puno teža.

"Nama je cijeli obiteljski posao koji gradimo već 25 godina u deset minuta izgorio. Šteta je u brojkama 17 tisuća loza Zinfandela. Loza od 25 godina taman je došla u puni rod i nudila nam stabilnost prinosa. Međutim, šteta koju smo pretrpjeli ogromna je i reflektirat će se narednih sedam godina, najmanje, do prve ozbiljne berbe", rekao je vinar Marko Mimica.

Požar nije zaustavio samo proizvodnju vina i maslinova ulja. Promijenio je i prirodu o kojoj ovise pčelari.

"Meni je uginula 41 pčelinja zajednica, plus kontejner u kojem su one stajale. Problem možda nije toliko sada, koliko će biti u sljedeće dvije, tri godine", rekao je pčelar Tonći Kovačić iz Lokve Rogoznice.

Država najavila pomoć

Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da će država pomoći u obnovi pogođenih gospodarstava.

"Vlada Republike Hrvatske čvrsto stoji iza njih kako bi se što prije oporavilo voćarstvo, poljoprivreda, maslinarstvo i vinogradarstvo", rekao je.

Prvi korak bit će procjena štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je da 1. rujna počinje postupak nakon proglašenja prirodne nepogode.

"Do 9. rujna primaju se dokumenti, zahtjevi i njihove vlastite procjene. Nakon toga odmah izlaze stručne ekipe na teren. Formirat ću pet stručnih timova, oni bi trebali najduže za 50 dana sve obaviti i nakon toga idu rješenja", rekao je Močić.

'Maslina je sveto stablo'

Najveći gubitak za mnoge nisu samo uništeni nasadi, nego godine rada i ono što su im ti nasadi značili.

"Sad će mi skoro suze poteći. Ovo je jako teško, jako teško, moja ljubav. Definitivno ćemo ići u obnovu", zaključio je Neven Kovačić.

Nakon svega što je požar odnio, na omiškom području sada počinje nova borba - obnova vinograda, maslinika i gospodarstava.