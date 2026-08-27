Plaže pune turista, hale izgorjele, sad se boje za radnika: 'Stroj možeš kupiti, čovjeka ne'

Omiške plaže i dalje su pune. Na posljedice razornog požara podsjeća i ugostiteljski objekt tik uz more, no traume koje su Omišani proživjeli u noći 13. kolovoza i svježe su.

Josipu Ćapeti, vlasniku ugostiteljskih objekata na Brzetu, od tri objekta dva su spašena. Prisjetio se da nije imao tko braniti objekte, a da je doletio žar te zapalio trsku. "Sve je planulo. To je u par minuta", prisjeća se Ćapeta.

Požar se osjeti i na poslovanju. Posla je manje, sezona se bliži kraju, ali ono što su uspjeli sačuvati nastavili su raditi.

"Osjeti se da je manje posla, nije to-to, a sezona se bliži kraju. Ali još radimo, život ide dalje. Plaža je puna, idemo dalje", kaže Ćapeta.

U gospodarskoj zoni šteta je višemilijunska

Sasvim drugačija slika je u gospodarskoj zoni na Vrisovcima, u predgrađu Omiša. Izgorjele su proizvodne hale i radni strojevi, a šteta se mjeri u milijunima.

Proizvodnja je stala, prihoda nema, a vlasnici tvrtki brinu kako u takvim uvjetima zadržati ključne ljude i spriječiti propast poslovanja.

Najveći strah je gubitak stručnog kadra. "Kad bi ih sad izgubili, ne bi ih više ni dobili. Oni bi našli drugi posao, a na tržištu nema takve radne snage. Tako da bi bilo vrlo teško", kaže Zvonkо Pandža, vlasnik privatne tvrtke.

Da su radnici ključni za oporavak, ističe i Renato Franić.

"Radnici su nam jako bitni, sustav ne može bez njih i nisu lako zamjenjivi. Stroj možemo kupiti, a da biste čovjeka 'izgradili', treba najmanje dvije godine", kaže Franić.

Država pokrenula hitne potpore za radnike

Država upravo za taj problem nudi brzo financijsko rješenje. Resorno ministarstvo pokrenulo je hitne potpore za radnike na požarom pogođenom području, a ministar rada poručuje da sredstava ima za sve ugrožene poduzetnike.

„Devet je poslovnih objekata iz Omiša, a vjerujemo da će taj broj i rasti. Pozivamo poslovne subjekte da nam se pridruže. U tih devet objekata bilo je nešto manje od 40 stalno zaposlenih, odnosno zaposlenih na neodređeno. Vjerujemo da će ih biti najmanje 50, a spremni smo pokriti i veći broj“, kaže Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Među onima koji čekaju pomoć države je i Boris Doljanin, vlasnik potpuno izgorjelog restorana tik uz plažu. Upravo je on u javljanju uživo prvi pozvao državu da pomogne kako bi se sačuvala radna mjesta. Sada se nada što skorijoj obnovi.

„Nadam se da će ovo što prije završiti i da će se šteta što prije sanirati. Nadam se da nam te mjere uskoro više neće ni trebati, nego da ćemo ponovno početi raditi i ispisati novu priču u starom objektu koji će ponovno zaživjeti na ovom prostoru, kao što je živio i dosad“, kaže Doljanin.

Uz obećanu državnu pomoć za očuvanje radnih mjesta i obnovu koja bi uskoro trebala početi, Omišani se nadaju novom početku. Iza njih su požar i zgarišta, a pred njima posao obnove i povratka u normalan život.