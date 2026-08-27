Srpski mediji udarili po Dinamu nakon ispadanja, jedan naslov posebno odjeknuo

Dinamo je porazom od Vikinga završio ovosezonski put prema Ligi prvaka. Zagrebačka momčad europsku će sezonu nastaviti u ligaškoj fazi Europske lige, dok su Norvežani pobjedom 3:1 pred svojim navijačima izborili prolazak dalje.

Modri su tijekom pojedinih razdoblja dvoboja bili bolja momčad, ali nisu iskoristili svoje prilike. Viking je, s druge strane, kažnjavao Dinamove pogreške i pokazao se učinkovitijim u ključnim trenucima. Nakon 2:2 na Maksimiru, norveška je momčad u uzvratu nadoknadila zaostatak od 0:1 i potpuno preokrenula utakmicu.

Razočaranje je bilo vidljivo na licima Dinamovih igrača, no ispadanje hrvatskog predstavnika iz Lige prvaka u dijelu regionalnih medija dočekano je iz potpuno drukčije perspektive. Posebno su oštri bili pojedini srpski portali.

Kurir je vijest o Dinamovu ispadanju objavio pod naslovom: „Hrvatski klub žestoko se obrukao.“ Takav ton privukao je pozornost i zbog činjenice da je Srbija također ostala bez predstavnika u Ligi prvaka. Crvena zvezda, premda je u svom dvoboju bila favorit, zaustavljena je u trećem kolu kvalifikacija protiv izraelskog Hapoela Be'er Sheve.

Blic je Dinamovo ispadanje opisao nešto opširnije, naglasivši nevjerojatne preokrete koje je Viking izveo u obje utakmice. „Viking je uspio pokazati što nogomet sve može režirati. Najprije su u Zagrebu stigli od 0:2 do 2:2, a onda su na svojem terenu okrenuli 0:1 u 3:1. A ponovno, baš kao ni u Zagrebu, ništa nije slutilo da će Dinamo ostati bez Lige prvaka. Posebno nakon što su poveli poslije deset minuta igre“, napisao je Blic.

Mondo se, pak, odmah okrenuo mogućem regionalnom okršaju u Europskoj ligi. Nakon što su i Dinamo i Crvena zvezda ostali bez mjesta u elitnom europskom natjecanju, taj je portal objavio naslov:„Crvena zvezda – Dinamo Zagreb poslije 35 godina?“

Dinamo sada mora što prije ostaviti razočaranje iz Stavangera iza sebe i usmjeriti se prema izazovima u Europskoj ligi. Ondje bi mu, ovisno o raspletu natjecanja, put mogao donijeti i dugo iščekivani susret s beogradskim klubom.