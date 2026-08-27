Monte Carlo još bruji o Melini Galić, prodavačica iz luksuznog butika otkrila što se dogodilo

Novi detalji skandala koji se početkom godine odvijao u luksuznom Hermèsovu butiku u Monte Carlu izašli su na vidjelo. Jedna od zaposlenica butika sada je za Kurir progovorila o incidentu s Melinom Galić (45), bivšom suprugom Harisa Džinovića (74), te iznijela dosad nepoznate tvrdnje o njezinu ponašanju. Kako navodi srpski medij, prodavačica je na sam spomen Melinina imena prevrnula očima, a potom ispričala da je cijela scena bila toliko neugodna da je jedna njezina kolegica nakon svega nekoliko dana provela na bolovanju.

Prodavačica tvrdi da Melinu vrlo dobro poznaju jer je dugo bila njihova klijentica, kao i njezina kći, za koju je imala samo riječi hvale. No incident koji je navodno izbio nakon što Melini nisu mogli prodati željenu Birkin torbu ostao joj je u posebno lošem sjećanju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Ta je žena tada bila toliko bahata i bezobrazna da nemam riječi", rekla je zaposlenica.

Kako tvrdi, u njihovu trgovinu redovito dolaze članovi kraljevskih obitelji, naftni magnati, milijarderi i pripadnici svjetskog jet-seta, no scena koju je Melina navodno napravila ipak ih je iznenadila.

Prema riječima prodavačice, njezina je kolegica Melini pokušala mirno objasniti da joj zbog pravila kompanije u tom trenutku ne može prodati željeni model Birkin jer je već premašila dopuštenu kvotu za određeno razdoblje. Melinu je to, tvrdi, toliko razljutilo da je počela vikati i pritom uznemirila druge kupce koji su se nalazili u trgovini.

Zaposlenica je sada iznijela i dosad nepoznat detalj. Tvrdi da je kolegica koja je bila uključena u incident nakon svega nekoliko dana bila na bolovanju zbog stresa koji je doživjela.

"Doživjela je veliki stres zbog te žene", ustvrdila je prodavačica, dodajući kako je Melina navodno bila neugodna i prema menadžeru koji joj je pokušao objasniti situaciju.

Prema njezinim riječima, zaposlenici su Melini i nakon incidenta nekoliko puta pokušavali izaći ususret, no tvrdi da ona više nije rado viđena u njihovu butiku.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

"Novac možete imati, ali kulturu i stil ne možete kupiti. Tu ne pomaže ni Birkin", zaključila je zaposlenica.

Kurir navodi da Melina do objave njihove priče nije odgovorila na poruku kojom su od nje zatražili komentar na nove tvrdnje.

Skandal zbog skupocjene torbice

Podsjetimo, o drami u Monte Carlu pisalo se još početkom veljače. Prema tadašnjim navodima, Melini je u Hermèsovu butiku objašnjeno da zbog posebnih pravila i kvota ne može kupiti novu Birkin torbu jer je već premašila dopuštenu kvotu za 2025. godinu.

Izvori su tada tvrdili da se Melina zbog toga razljutila, počela vikati te od zaposlenika tražila da provjere koliko je novca tijekom godina potrošila u njihovim trgovinama. Navodno je zahtijevala i razgovor s menadžerom, a cijela je rasprava trajala petnaestak minuta prije nego što je bijesno napustila privatnu prostoriju za sastanke.

Prema tadašnjim informacijama, ubrzo se vratila sa svojim tadašnjim zaručnikom, Jeffreyjem Paulom Arnoldom Dayem (68), koji joj je navodno ispunio želju i kupio torbicu vrijednu oko 10.000 eura. Jeffrey je u međuvremenu postao njezin suprug.

Nakon skandala pojavile su se i tvrdnje da je priča o incidentu danima kružila među pripadnicima visokog društva u Monte Carlu te da je Melina zbog toga privremeno napustila stan u središtu grada i preselila u luksuzni hotel u obližnjem Cap d’Ailu.

U isto vrijeme pojavila se i priča o problemu s njezinim Bentleyjem. Prema tadašnjim navodima izvora, nakon kvara klima-uređaja nije imala dovoljno sredstava za podmirenje računa u servisu pa je nazvala Jeffreyja, tada još zaručnika, i tražila da dođe platiti popravak.