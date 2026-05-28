Haris Džinović ekskluzivno za Net.hr: 'Vjenčanje? Da se ubodem na čavao, ne pada mi napamet'

Legendarni pjevač Haris Džinović (74) ponovno je stigao u Zagreb, gdje je za Net.hr dao ekskluzivni intervju u kojem je prvi put za hrvatske medije otvoreno progovorio o svemu što posljednjih mjeseci intrigira javnost. U iskrenom razgovoru dotaknuo se svoje dugogodišnje karijere, publike kojoj se uvijek rado vraća, ali i velikog spektakla koji priprema u pulskoj Areni. Osim o koncertima i glazbi, Haris je govorio i o privatnom životu, osvrnuo se i na bivšu suprugu Melinu Galić te medijske napise koji već mjesecima pune regionalne portale. Otkrio je i kako danas gleda na ljubav, postoji li mogućnost novog braka te što očekuje od budućnosti – kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

Kakav je osjećaj doći u Zagreb?

Sjajno. Volim Zagreb i imam dosta prijatelja, tako da se uvijek radujem dolasku.

Kakva je hrvatska publika?

Odlična. Najviše nastupam u Hrvatskoj. Dakle, prošle, pretprošle i one godine prije, imao sam više koncerata u Hrvatskoj nego u cijeloj regiji.

Znamo da su velika imena preko ljeta bukirana mjesecima unaprijed. Stignete li se preko ljeta uopće odmoriti?

Kako ne. Uglavnom su koncerti tijekom vikenda. Što se umora tiče, toga nema jer mi je pjevanje još uvijek zadovoljstvo i uvijek se radujem koncertu, tako da je umor u drugom planu.

O kolegama i trenutačnoj glazbenoj sceni

Što mislite o trendu da izvođači pune Arenu bez velikih hitova?

To se sigurno reflektira na ovog dečka Jakova, koji je spletom okolnosti uspio prokrčiti put i stvoriti ime. Međutim, mislim da su se vremena promijenila. U moje vrijeme, kao i kod svih mojih kolega, da bih mogao napraviti koncert, morao sam imati vrlo poznatu karijeru. Trebao sam biti poznat desetak ili petnaest godina da bih se usudio organizirati koncert. Morao sam imati tridesetak ili četrdesetak svojih pjesama da bih mogao imati koncert. Danas su vremena drukčija, protiv čega nemam ništa. Naravno, svatko ima pravo krčiti svoj put i želim mu puno uspjeha. Prema tome, sasvim dovoljno od mene.

Vaš kolega Bajaga nedavno je snimio pjesmu s mladim glazbenikom Devitom. Postoji li mogućnost da i vi u budućnosti snimite nešto s nekim tko je, možemo reći, nov na sceni?

Zašto ne? Otvoren sam za svaku vrstu suradnje, pod uvjetom da za to postoji razlog. Postoje tri razloga, a prvi je pjesma koja je već napravljena. Osnovno je da se pjesma svidi i jednom i drugom izvođaču, a posebno publici. Ako to ima smisla, onda sam za.

Maloprije smo pričali o virtualnom svijetu. Ne znam koliko koristite TikTok, odnosno koristite li ga uopće. Jeste li svjesni da su vaše izjave itekako viralne na TikToku i da ste jako popularni među mlađom generacijom?

Moguće da je tako. Drago mi je. Znam da me mlađa generacija voli, ali ja se baš i ne služim time. Telefon koristim uglavnom samo za pozive.

Progovorio o bivšoj supruzi i potencijalno novoj ljubavi

Smeta li vam što novinari i dalje pišu o privatnom životu vaše bivše supruge? Mislim da su čak pratili i vjenčanje uživo.

To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smiješno, ali samo su teme milijuni, zlato, satovi, torbe... Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti nitko drugi ne može platiti.

Djelovalo je kao da njoj baš ne odgovara medijska pažnja...

Pa upravo to radi. To njoj treba. Tko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima. O njoj više ne bih govorio ništa jer ne želim ni čuti, ni vidjeti, bilo što što je vezano za nju. Apsolutno me ne interesira. Otišla je i to je to.

Smeta li vam kada se piše o vašoj djeci?

Naravno da smeta. Mislim da djecu treba ostaviti po strani. Zašto bi djeca bila upletena u afere ili nešto što njima uopće ne pripada. Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču.

Prilaze li vam sada žene?

Prilaze, ali uglavnom su sramežljive. Ipak, najčešće prvi prilaze muškarci, kao što je uvijek i bilo. To je neko nepisano pravilo.

Netko priđe radi fotografije, netko zbog dejta, netko predloži ručak ili večeru, neko druženje...

Kako prepoznati onu pravu?

Da bi se prava osoba prepoznala, potrebno je vrijeme. Ne može se to dogoditi odmah za stolom, da sjednemo, svidimo se jedno drugome i odmah smo zaljubljeni. Sve se to treba posložiti, a vrijeme pokaže jesmo li jedno za drugo ili ne.

Postoji li mogućnost da ponovno izgovorite ono sudbonosno ''da''?

Ne postoji, da se ubodem na čavao, ne pada mi napamet.

Priprema spektakl u pulskoj Areni

Idemo onda na nove pjesme.

Evo, malo mi neda vrijeme, ali mislim da će biti u skorije vrijeme.

Pulska Arena sve je bliže. Možemo li otkriti što točno pripremate?

Pozivam publiku iz cijele Hrvatske da dođe na koncert. Bit će to lijep spektakl, pravi koncert i jedno posebno iskustvo. Kao što volim reći - bit će ludo i nezaboravno.