Zadnji put viđen s crnim školskim ruksakom u Dubravi: Jeste li vidjeli Petra (12)?

Policija traga za Petrom Strbadom (12) koji je nestao u Zagrebu. Prema podacima iz evidencije nestalih osoba, Petar se u utorak, 27. svibnja, udaljio s adrese u Aleji Blaža Jurišića u Dubravi, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Dječak je rođen 2014. godine u Zagrebu, visok oko 145 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima plavu kosu i plave oči, a u trenutku nestanka bio je odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače, sive tenisice te je nosio crni školski ruksak.

Nestanak se vodi u PU zagrebačkoj, a policija poziva građane da, ako imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].