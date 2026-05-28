NESTAO U ZAGREBU /

Zadnji put viđen s crnim školskim ruksakom u Dubravi: Jeste li vidjeli Petra (12)?

Zadnji put viđen s crnim školskim ruksakom u Dubravi: Jeste li vidjeli Petra (12)?
Foto: Nestali.hr

Visok je 145 centimetara, slabije tjelesne graše s plavom kosom i plavim očima

28.5.2026.
15:33
Policija traga za Petrom Strbadom (12) koji je nestao u Zagrebu. Prema podacima iz evidencije nestalih osoba, Petar se u utorak, 27. svibnja, udaljio s adrese u Aleji Blaža Jurišića u Dubravi, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Dječak je rođen 2014. godine u Zagrebu, visok oko 145 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima plavu kosu i plave oči, a u trenutku nestanka bio je odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače, sive tenisice te je nosio crni školski ruksak.

Nestanak se vodi u PU zagrebačkoj, a policija poziva građane da, ako imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
