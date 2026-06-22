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Nova borba s vatrom na jugu: Gori šuma kod Dubrovnika, požar se proširio iz Crne Gore

Nova borba s vatrom na jugu: Gori šuma kod Dubrovnika, požar se proširio iz Crne Gore
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Foto: Dubrovački dnevnik

Na intervenciju su odmah upućeni pripadnici DVD-a Župa dubrovačka, a u gašenje su se uključili i vatrogasci Interventne vatrogasne postrojbe

22.6.2026.
23:17
danas.hr
Dubrovački dnevnik
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Požar je u večernjim satima izbio na području Plata, gdje je prema prvim informacijama planula šuma u blizini dalekovoda, piše Dubrovački dnevnik.

Na intervenciju su odmah upućeni pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa dubrovačka, a u gašenje su se uključili i vatrogasci Interventne vatrogasne postrojbe.

Nova borba s vatrom na jugu: Gori šuma kod Dubrovnika, požar se proširio iz Crne Gore
Foto: Dubrovački dnevnik

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović izjavio je kako se vatra zbog vjetra širi, zbog čega vatrogasci neprestano prate stanje na požarištu i prilagođavaju aktivnosti razvoju situacije.

Jedan krak požara proširio se iz Crne Gore

Istodobno je aktivan i požar u pograničnom području s Crnom Gorom. Prema riječima zapovjednika Simovića, požar je s crnogorske strane granice izazvao udar groma, a jedan njegov krak proširio se i na hrvatski teritorij, piše Dubrovački dnevnik.

Nova borba s vatrom na jugu: Gori šuma kod Dubrovnika, požar se proširio iz Crne Gore
Foto: Dubrovački dnevnik

"Riječ je o nepristupačnom terenu pa tri vatrogasca trenutačno nadziru stanje na tom području", rekao je Stjepan Simović.

Požar zahvaća šumsko područje u blizini državne granice, a vatrogasci nastavljaju pratiti situaciju na oba požarišta.

PožarDubrovnikCrna GoraVatrogasci
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