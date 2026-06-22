Dva velika požara buknula kod Šibenika, na terenu više od 50 vatrogasaca

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Pakao usred Alpa: Na ovoj stazi vozači su ginuli, udarali jelene i rušili ugled Formule 1
Na terenu je ukupno više od pedeset vatrogasaca
Na području Šibenika buknula su dva požara, priopćili su iz Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.
Jedan je planuo na otvorenom prostoru na području Industrijske zone Podi, a na terenu se nalaze 33 vatrogasca s 10 vozila.
Na području Prokljana buknuo je drugi požar. Na terenu je 20 vatrogasaca sa šest vozila. Prema zadnjim informacijama, dignut je i jedan kanader.
Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, požare su izazvali udari groma.