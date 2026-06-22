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DIGNUT I KANADER /

Dva velika požara buknula kod Šibenika, na terenu više od 50 vatrogasaca

Dva velika požara buknula kod Šibenika, na terenu više od 50 vatrogasaca
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Foto: Screenshot/Facebook/Vatrogasci - 193

Na terenu je ukupno više od pedeset vatrogasaca

22.6.2026.
17:36
danas.hr
Screenshot/Facebook/Vatrogasci - 193
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Na području Šibenika buknula su dva požara, priopćili su iz Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. 

Jedan je planuo na otvorenom prostoru na području Industrijske zone Podi, a na terenu se nalaze 33 vatrogasca s 10 vozila.

Na području Prokljana buknuo je drugi požar. Na terenu je 20 vatrogasaca sa šest vozila. Prema zadnjim informacijama, dignut je i jedan kanader.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, požare su izazvali udari groma.

PožaršibenikVatrogasci
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