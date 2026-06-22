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Buktinja progutala Mercedes na parkiralištu kod Zaprešića: Vatra zahvatila i drugi Mercedes

Buktinja progutala Mercedes na parkiralištu kod Zaprešića: Vatra zahvatila i drugi Mercedes
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

Požar su ugasili vatrogasci, a više bi se trebalo znati nakon što se završi očevid

22.6.2026.
8:20
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
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Na parkiralištu trgovačkog društva u mjestu Prigorje Brdovečko na području Zaprešića u subotu navečer izbio je požar u kojem je u potpunosti izgorio osobni automobil marke Mercedes.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, još se ne zna zašto je planuo automobilna Vinogradskom putu, a vatra se ubrzo proširila i na drugi Mercedes koji se nalazio u blizini.

Oba vozila bila su bez registarskih oznaka te su u vlasništvu 65-godišnjeg muškarca.

Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar. Nitko nije ozlijeđen.

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, dok će se očevid kojim bi se trebao utvrditi uzrok izbijanja požara obaviti tijekom dana.

NesreĆaPožarMercedes
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