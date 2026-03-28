Pogledajte što je obilježilo kvalifikacije Velike nagrade Japana

Kvalifikacije za Veliku nagradu Japana na stazi Suzuka protekle su u znaku dominacije Mercedesa i značajnog iznenađenja u vidu ranog ispadanja Maxa Verstappena. Mlada talijanska vozačka nada Kimi Antonelli osigurala je drugi uzastopni pole position, dok je njegov timski kolega George Russell potvrdio dobar rezultat momčadi plasmanom u prvi startni red.

Q1: Stabilan prolazak favorita

Prva kvalifikacijska runda protekla je bez većih iznenađenja među vodećim momčadima. Vozači Mercedesa, Ferrarija i McLarena bez poteškoća su osigurali prolazak u sljedeću fazu. Već u ovoj fazi bilo je vidljivo da Red Bull ima poteškoća s balansom bolida, no Verstappen je ipak uspio proći dalje, iako bez uvjerljivog tempa.

S druge strane, Aston Martin nije pronašao konkurentnost, a oba vozača završila su pri dnu poretka. Također, Oliver Bearman nije uspio ponoviti ranije dobre nastupe te je eliminiran već u prvoj rundi.

Q2: Prekretnica kvalifikacija

Druga kvalifikacijska runda donijela je ključni trenutak cijele sesije. Verstappen nije uspio pronaći dovoljno brzine za ulazak u završnicu, unatoč pokušajima poboljšanja vremena. Njegov krug nije bio dovoljno konkurentan, a dodatni napredak ostalih vozača, posebno Arvida Lindblada, rezultirao je njegovim ispadanjem na 11. poziciji.

Tijekom ove faze vozač Red Bulla prijavljivao je probleme sa stabilnošću stražnjeg dijela bolida, što je značajno utjecalo na performanse u brzim zavojima. Istovremeno, njegov momčadski kolega Isack Hadjar uspio je osigurati prolazak u Q3, čime je dodatno naglašena razlika u izvedbi unutar momčadi.

U vrhu poretka Mercedes je zadržao prednost, iako je Russell imao vidljivih poteškoća s prianjanjem u odnosu na Antonellija.

Q3: Antonelli potvrđuje dominaciju

Završna runda kvalifikacija protekla je u znaku potpune kontrole Kimija Antonellija. Talijanski vozač postavio je najbrže vrijeme već u prvom pokušaju, a taj rezultat ostao je nedostižan do kraja sesije. Njegov krug bio je tehnički precizan i bez većih pogrešaka, što mu je omogućilo sigurno osvajanje pole positiona.

Russell je u posljednjem pokušaju uspio smanjiti zaostatak, ali ne i ugroziti vodeću poziciju. Njegov rezultat bio je dovoljan za drugo mjesto i potvrdu dvostruke prednosti Mercedesa na startu.

Oscar Piastri osigurao je treću poziciju, čime je McLaren potvrdio stabilnu formu. Ferrari je zauzeo četvrto i šesto mjesto, pri čemu je Charles Leclerc ostao bez boljeg plasmana nakon pogreške u završnom sektoru, dok Lewis Hamilton nije uspio ostvariti konkurentan tempo u odnosu na vodeće.

Sredina poretka i pojedinačni učinci

Izostanak Verstappena iz završne runde otvorio je prostor vozačima iz sredine poretka. Pierre Gasly ostvario je konkurentan rezultat za Alpine, dok su Hadjar, Bortoleto i Lindblad iskoristili priliku za ulazak među deset najbržih.

S druge strane, Aston Martin nije uspio pronaći tempo tijekom cijelih kvalifikacija, a oba vozača završila su na začelju. Također, Haas nije ponovio ranije dobre rezultate, što se očitovalo kroz slabiji plasman.

Najzanimljivije trenutke kvalifikacija pogledajte OVDJE.