Vatreni izašli pred novinare: 'Odmah bih potpisao da se ponovi Katar'

Nikola Moro i Ante Budimir održali su konferenciju za medije uoči puta u Dallas, gdje hrvatska nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske.

Bila je to posljednja presica Vatrenih u Alexandriji, nakon koje će još odraditi trening u svojoj bazi pa otputovati u Dallas na utakmicu s Englezima koja je na rasporedu u četvrtak.

"Fokusiran sam za sebe i na svoj put. Naravno da kao napadač radim što je najkorisnije za ekipu. I ranije sam rekao da bih odmah potpisao da se ponovi Katar. Mi svi ovdje imamo viši cilj, a ja se nadam da svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji pobjede i nešto više od toga", rekao je na početku Budimir, iza kojega je sjajna sezona u španjolskoj Osasuni.

Potom se osvrnuo na engleske reprezentativce koje poznaje iz španjolske La Lige:

"Ne znam u kakvom je stanju Bellingham, tu je i Rashford iz Barcelone. On je također igrač koji radi razliku. Ne treba posebno isticati kvalitetu Engleza, mislim da su odlična momčad."

"Važan mi je kontinuitet, to mi daje samopouzdanje i veselje. Najvažnije je da sam zdrav. Želim nastaviti u reprezentaciji zabijati kao i u Španjolskoj", napomenuo je Budimir, a Moro je poručio:

"Ovo sam oduvijek htio i sanjao i sada mi se ostvarilo. Nadam se da će biti još golova i bit će mi drago, ali to nije najvažnije nego je najbitniji zajednički cilj."

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