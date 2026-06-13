'BiH me razočarala protiv Kanade, a engleska bahatost je poznata. Strah ih je jednog protiv Hrvatske'

Bosna i Hercegovina otvorila je nastup u skupini B Svjetskog prvenstva remijem protiv Kanade u Torontu. Reprezentacija BiH došla je u vodstvo u 21. minuti pogotkom Jove Lukića, no domaćini su se u petak vratili u završnici susreta kada je Cyle Larin u 78. minuti zabio za konačnih 1-1.

Nogometni trener Branko Karačić poznaje bosanskohercegovački nogomet. Godinama je radio kao trener klubova iz Bosne i Hercegovine, u Širokom Brijegu dva puta, Zrinjskom iz Mostara, dva puta i u Vitezu i u dva mandata u Posušju.

Branko Karačić u razgovoru za Net.hr detaljno analizira otvaranje Svjetskog prvenstva za Bosnu i Hercegovinu, te najavljuje prvi dvoboj na SP-u koji čeka Hrvatsku protiv Engleske. Karačić bez zadrške govori o manama u igri BiH, ključnom izostanku Edina Džeke, ali i o taktičkim adutima Vatrenih kojima mogu slomiti favorizirane Engleze.

Poznato je da su Englezi, engleski igrači i engleska javnost uvijek bahati prema svim drugim reprezentacijama. Njihova bahatost je poznata, ali sigurno imaju na umu da ih je hrvatska reprezentacija izbacila u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji i sigurno će s velikom koncentracijom i željom htjeti pokazati da je to bio trenutak nesreće za njih. To je jedna velika opasnost za nas, ali isto tako i rezultati koje je naša reprezentacija napravila tjeraju Engleze na strah od ponovljenog debakla. Branko Karačić za Net.hr.

'Bosna i Hercegovina nije izdržala, ali bod je apsolutno velik'

Kakav je vaš dojam o igri i rezultatu 1-1 koji je Bosna i Hercegovina ostvarila protiv Kanade?

"Rekao bih očekivano. Prvenstveno su tražili rezultat i ostvarili su ga. Međutim, moramo reći da je Kanada u igri bila puno bolja i da se Bosna i Hercegovina nakon ranog vodstva opredijelila apsolutno u totalnu defanzivu i mislim da jednostavno nisu mogli izdržati taj ritam i intenzitet utakmice koju su pokazali igrači Kanade, što je bilo i očekivano. Sigurno da im je u ovoj utakmici nedostajao njihov najbolji igrač Edin Džeko, pogotovo u centralnom napadačkom dijelu, gdje bi svojom kvalitetom umirio i zadržao loptu, uposlio te krilne igrače koji su bili kvalitetni. Međutim, rekao bih da je Bosna i Hercegovina izdržala veliki dio utakmice da ne primi gol, a kod rezultata 1-0 Demirović je imao stopostotnu prigodu. I nažalost njega i Bosne i Hercegovine, nije ju realizirao. Na kraju se dogodilo ono što se očekivalo, da Bosna i Hercegovina ne može taj ritam izdržati i ne može koncentraciju zadržati do zadnje minute. Na njihovu žalost, desetak minuta prije kraja primili su gol i mislim da je to ipak realan rezultat" govori u uvodu Branko Karačić.

Bosna nije izdržala i dobila je gol zato što su ostavljali previše prostora u zonskoj obrani Kanađanima, a s time i vremena ili što nemaju još dovoljno iskustva za braniti rezultat na turnirima kao što je Svjetsko prvenstvo?

"Njihov je najistureniji napadač bio 25 do 30 metara od njihovog golmana. veliki broj defanzivnih igrača što je natjeralo igrače Kanade da ulaze u međuprostore. Puno je igrača bilo u međuprostorima. Izvanredan je bio i dubinski pas za njihovog napadača koji je ujedno i kanadski najkvalitetniji napadač. Na žalost Bosne i Hercegovine, nakon šuta njihovog napadača lopta je dodirnula Katića i prevarila Vasilja i rekao bih, apsolutno zaslužen bod Kanade", govori u uvodu Branko Karačić.

Koliko su teški vremenski uvjeti i vrućina utjecali na igrače Bosne i Hercegovine?

"Dobro, sve su reprezentacije znale u kojem dijelu Amerike, Meksika i Kanade igraju. Mislim da je ipak na ovoj sinoćnjoj utakmici bilo dosta svježine, vidjelo se i po ritmu i intenzitetu. Puno kvalitetnija utakmica nego što je bila ona prva na otvaranju u Meksiku kada su igrali u 13 sati po njihovom vremenu i mislim da je to sigurno problem za sve europske reprezentacije, a pogotovo ako igraju u Meksiku, gdje su vrućine naspram Kanade kudikamo veće. Probleme s vrućinom na Mundijalu će imati i hrvatska reprezentacija. Međutim, reprezentacije sve to znaju i sigurno bi se trebale kvalitetno pripremiti na neugodne vremenske uvjete koji ih čekaju na Svjetskom prvenstvu."

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mogu li 'Zmajevi' igrati bolje u nastavku natjecanja protiv Katara i Švicarske u skupini B Svjetskog prvenstva?

"Mislim da su tu sigurno Švicarska i Kanada dvije reprezentacije koje bi trebale po ulogama i kvaliteti osvojiti prvo i drugo mjesto. Međutim, Bosna i Hercegovina ima jedan dobar rezultat iz prve utakmice i može na kraju doći u situaciju da uzme četiri boda. Vjerujem da će protiv Katara dobiti utakmicu, a bod osvojen protiv Kanade daje im velike šanse da čak budu i drugi u skupini i da prođu u narednu rundu natjecanja."

Neki stručnjaci iz Bosne i Hercegovine komentiraju kako Zmajevi praktički nisu stvorili nijednu ozbiljnu akciju iz igre, te da su pogodak i nekoliko prilika došli bez jasnog napadačkog koncepta.

"Puno igrača Bosne i Hercegovine je bilo opterećeno. Prvi put igraju na SP-u. Sigurni da su očekivali kvalitetniju predstavu igrača Bosne i Hercegovine, pogotovo nakon izbacivanja Walesa i prolaska protiv Italije na SP. No, prva je utakmica na SP-u i najbitnije je neizgubiti, što su oni i ostvarili. Sigurno im je veliki hendikep bio neigranje Džeke, jer samim njegovim prisustvom na terenu čini druge igrače kvalitetnijima".

Jeste li razočarani predstavom Bosne i Hercegovine ili ste očekivali ipak više, iskreno?

"Očekivao sam sigurno više, pogotovo nakon tih utakmica u kvalifikacijama protiv Walesa i Italije. Vjerovao sam da mogu kvalitetnije pružiti partiju protiv Kanade. Opet naglašavam, s igrom me apsolutno nisu zadovoljili, čak su me na neki način i razočarali. No, Kanadu se isto nešto pita. Kanada ima drugačiji profil igrača koji dominiraju kvalitetnim ulascima, brzinom, agresivnošću i okomitosti, a to nije odgovaralo BiH. Možda je taktički dogovor bio u Bosni i Hercegovini da se nakon vodstva baziraju na obranu, na defenzivni blok. Ipak na kraju nisu izdržali. Jednostavno rečeno, apsolutno veliki bod za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, očekivanja su da kudikamo kvalitetnije djeluju, što bi trebali napraviti i protiv Katara i protiv Švicarske ako misle ići u daljnju rundu natjecanja."

Tko vas je oduševio u redovima BiH? Spominje se napadač Jovo Lukić, strijelac.

"Jovo Lukić je nominalno drzak napadač koji želi i može primiti udarac, međutim, može i dati udarac. Nijednom obrambenom igraču nije lako kada igra protiv njega. On je vrlo robustan, dobar i drzak napadač, vjeruje u svoju kvalitetu i jedna situacija ga je dovela u priliku da postigne zgoditak. On je to maksimalno iskoristio, što se od napadača i očekuje. Jednostavno - gol. On je sigurno jedan potentan igrač koji može donijeti radost Bosni i Hercegovini."

Tehnikom i lucidnošću protiv bahatosti i brzine

Idemo na Hrvatsku i prvu utakmicu naše reprezentacije protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu. Dragan Skočić je ugostio podcast Net.hr Maksanov korner na Kantridi i rekao da će Englezi postati nervozni ako im Hrvatska uzme posjed. Slažete li se?

"Apsolutno se slažem s time. Mislim da Englezi nisu reprezentacija koja je u tolikom ritmu i dinamici kao što je, recimo, Kanada, gdje su na prvom mjestu brzina, agresivnost, ritam utakmice, snaga na neki način. Naš način igre njima ne odgovara i to je sigurno za nas jedan plus. Za nas je ključno, kada imamo loptu, da je što više čuvamo, da ih umrtvimo i na neki način dođemo u situaciju da ih kaznimo. Sve reprezentacije se u 1. kolu fokusiraju da ne izgube. To je najbitnije. Mi imamo daleko najkvalitetnijeg suparnika u našoj skupini. Skupina L nije lagana. Znamo da smo Engleze doveli u očaj u Rusiji, kad smo ih pobijedili u polufinalu SP-a. Za nas će sigurno biti problem ako ne shvatimo ozbiljno utakmicu, a mislim da svaku utakmicu reprezentacija mora shvatiti ozbiljno. Hrvatska nogometna reprezentacija nas je puno puta u zadnjih desetak godina razveselila, oduševila, tako da vjerujem da nas ni sad neće razočarati, iako su Englezi možda mali lagani favoriti. Nisu toliki da mogu sigurno reći da će nas dobiti. Hrvatska je uvijek bila hrabra protiv jačih reprezentacija i vjerujem da možemo ponoviti ono što svi očekujemo. Dobru prezentaciju Hrvatske i rezultat koji će nas zadovoljiti. Normalno da bih htio da dobijemo Englesku, ali je bitnije ne izgubiti".

Što će onda biti ključ pobjede protiv Engleske koja je fizički brža od nas?

"Oni su brži od nas, to je možda problem, ali mi smo tehnički kvalitetnija ekipa. Imamo u ovoj reprezentaciji, osim trojice takozvanih 'istrošenih' igrača, Luke Modrića, Perišića i Kovačića, isto tako potentne, mlade igrače koji su već dvije-tri godine u reprezentaciji i s kojima se možemo približiti toj brzini, dinamici i snazi Engleza. Ali, sigurno je tehnička kvaliteta na strani naših igrača. Mislim da mi imamo tu jednu lucidnost, improvizaciju koju nijedna protivnička reprezentacija ne zna naš sustav. Uvijek na neki način iznenadi protivnika tom našom improvizacijom i individualnom sposobnošću naših igrača."

Špekulira se da će izbornik Zlatko Dalić zaigrati s tri igrača u zadnjoj liniji. Je li to dobar potez ili treba možda početi s četvoricom iza?

"Ja smatram da je reprezentacija najveće uspjehe napravila sa sustavom četvorice iza. Međutim, on je davno već rekao da se priprema za utakmicu protiv Engleske i nema razloga da promijeni to mišljenje. Vjerojatno će igrati u formaciji 3-4-2-1, gdje se fokusira da u fazi obrane ima pet igrača i to je na neki način put ka dobrom rezultatu. Jedna gustoća, da li u fazi obrane ili u prvoj trećini, u središnjici ili nismom bloku. Jednostavno, svi od napadača do zadnje linije moraju biti na 20, 25, maksimalno 30 metara, da ne bi davali prostor i mogućnost za brzinu tih igrača i kvalitetu koju Englezi imaju. Smatram da nema razloga da ne ide s trojicom nazad kad je već to najavio."

Englezi nas opet podcjenjuju. Može li nam to biti dodatni motiv i zašto je to tako?

"Poznato je da su Englezi, engleski igrači i engleska javnost uvijek bahati prema svim drugim reprezentacijama. Ali, ako ćemo vratiti film, kada su osvojili zadnju medalju na europskim i svjetskim natjecanjima? Ako se ne varam, 1966. godine. Znači, njihova bahatost je poznata, ali sigurno imaju na umu da ih je hrvatska reprezentacija izbacila u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji i sigurno će s velikom koncentracijom i željom htjeti pokazati da je to bio trenutak nesreće za njih. To je jedna velika opasnost za nas, ali isto tako i rezultati koje je naša reprezentacija napravila tjeraju Engleze na strah od ponovljenog debakla", zaključio je Branko Karačić.