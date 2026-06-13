Engleska reprezentacija opljačkana! Gordi Albion doživio težak udarac pred Hrvatsku

Engleska nogometna reprezentacija suočila se s ozbiljnim problemom uoči početka Svjetskog prvenstva nakon što je tijekom transporta opreme došlo do velike krađe, javlja britanski taboid Daily Mail.

"Engleska je postala žrtva drske i odvažne pljačke na Svjetskom prvenstvu nakon što su kopačke igrača ukradene iz kombija prije prvog treninga u Kansas Cityju", stoji u pisanju spomenutog britanskog medija.

Dok su se pripreme selile iz kampa na Floridi prema novoj bazi u Missouriju, u Swope Soccer Village u Kansas Cityju, nestao je dio ključne opreme. Prema dostupnim informacijama, ukradene su kopačke nekih od najvećih zvijezda momčadi, službene lopte SP-a te dio opreme za trening.

Od cjelokupne pošiljke, navodno je pronađena samo jedna lopta, što dodatno otežava situaciju stručnom stožeru. Posebno zabrinjava mogućnost da su ostali bez opreme važni igrači poput Harryja Kanea i Judea Bellinghama.

Krađa se dogodila tijekom prijevoza između pripremnog kampa na Floridi i službene baze u Missouriju, a istraga je u tijeku. Sigurnosne službe sumnjaju da bi u incident mogli biti umiješani vozači zaduženi za transport opreme, dok Engleski nogometni savez surađuje s lokalnom policijom kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo i pokušala pronaći nestala oprema.

Osim osobne opreme igrača, u pošiljci su se nalazili i taktički materijali izbornika Thomasa Tuchela, uređaji za analizu igre te masažni stolovi, što znači da je reprezentacija sada prisiljena brzo reagirati i pokušati nadoknaditi izgubljeno uoči prve utakmice protiv Hrvatske.

Momčad Thomasa Tuchela trebala bi prvi put trenirati u Missouriju u subotu poslijepodne, no osoblje sada hitno pokušava utvrditi što je točno nestalo i što im je još na raspolaganju.

Engleska i Hrvatska svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi otvaraju međusobnim srazom 17. lipnja od 22:00 u Dallasu, po našem vremenu.