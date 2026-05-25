'Englezi imaju paranoju od Hrvatske. Ne trebamo ih se bojati, nula, ništa'

Igor Pamić, trener NK Karlovac, gost je u podcastu Net.hr "Maksanov korner" gdje, uoči nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, nudi svoje viđenje stanja u nogometnoj reprezentaciji Hrvatske i šansi na turniru. Iako razgovor obuhvaća brojne teme, Pamić je posebno izravan u analizi prvog protivnika Hrvatske u skupini Englesku, ustvrdivši da Vatreni imaju izraženu psihološku prednost.

Psihološka prednost Vatrenih

Prvi protivnik je Engleska. Težak start za Hrvatsku...

"Kako neće biti težak protivnik, uopće ne treba razgovarati o tome, ali Englezi imaju paranoju od Hrvatske. Nemojte zaboraviti, oni kad se spomene riječ Hrvatska, sigurno su pod jednim dodatnim pritiskom. Mi smo za njih nogometna velesila, a povijest naših međusobnih susreta stvara im dodatan pritisak. Protivnik u prvoj utakmici osjeća strahopoštovanje, to je sigurno", tvrdi Igor Pamić.

Ova hrabra tvrdnja temelji se na iskustvu i mentalnoj snazi koju je hrvatska reprezentacija pokazala na prethodnim velikim natjecanjima, gdje je često izlazila kao pobjednik upravo u najtežim dvobojima.

'Ne bojim se Engleske'

Znači li to da se, unatoč njihovoj kvaliteti i statusu favorita, ne trebamo bojati Engleza?

"Apsolutno. Svaka čast Englezima, ali mi se Engleza ne trebamo bojati. Ja se Engleske ne bojim nula, ništa. Mi imamo iskustvo osvajanja medalja, imamo igrače koji igraju u najvećim svjetskim klubovima. Mi ćemo im parirati u svakom segmentu. Vjerujem da će se naši igrači znati postaviti i nositi sa svim izazovima koje donosi otvaranje turnira."

Prava opasnost leži u drugim utakmicama

Ako niste zabrinuti za Englesku, vidite li opasnost u preostalim utakmicama skupine, protiv Paname i Gane?

"E, vidite, to je ključno. Mi se više trebamo bojati one dvije utakmice. Nakon te prve, velike utakmice s Engleskom, uvijek postoji opasnost od opuštanja. A u tim susretima će biti manje vremena za pripremu i gdje ćemo naići možda na puno dinamičnije reprezentacije nego što je to Engleska. Ti protivnici mogu biti jako neugodni i tu moramo biti maksimalno koncentrirani. Opuštanje bi moglo biti kobno."

Pamićeva analiza tako nudi optimizam uoči spektakla na otvaranju, ali istovremeno poziva na maksimalan oprez u nastavku natjecanja. Dok respektira snagu engleske momčadi, jasno je da ključ hrvatskog uspjeha vidi u mentalnoj čvrstini i iskustvu, koje će, vjeruje, ponovno doći do izražaja na velikoj pozornici.

Hrvatska protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Utakmica je na rasporedu 17. lipnja u Dallasu, od 22 sata po našem vremenu. Tekstualni prijenos svih utakmica Hrvatske na SP-u pratite na portalu Net.hr.

