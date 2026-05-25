Pogledajte pilu u kojoj je Vatreni stigao na okupljanje! Pažnju privukao i autobus reprezentacije

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu i krenula u završni dio priprema za Svjetsko prvenstvo.

Na prvom treningu izbornik Zlatko Dalić imao je na raspolaganju samo sedmoricu igrača, dok se ostatak momčadi očekuje u idućim danima.

Reprezentacija će se postupno kompletirati, a Dalić konačan popis igrača mora poslati FIFA-i do 1. lipnja.

Najviše pažnje privukao je Dominik Kotarski, koji je na okupljanje stigao u skupocjenom Mercedesu G klase, čija vrijednost prelazi 200.000 eura (noviji modeli dosežu i oko 250.000 eura).