Cijela Hrvatska je pričala o njima: Ovo su najpoznatija javna pojavljivanja Šime Eleza i Maje Šuput

Pjevačica Maja Šuput (46) i prošlogodišnji RTL-ov Gospodin Savršeni Šime Elez (27) prekinuli su ljubavnu vezu. Vijest je odjeknula u javnosti, a Šime je samo za Net.hr potvrdio kako je njihovoj romansi došao kraj.

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je.

Podsjetimo, nakon što je Maja prošle godine javno potvrdila razvod od Nenad Tatarinov, ubrzo se počelo šuškati o njenoj bliskosti sa Šimom. Njih dvoje zajedno su snimili spot za Majinu pjesmu ''Nisam ja za male stvari'', a upravo je taj projekt bio okidač za prve glasine o njihovoj vezi.

Iako su u početku pokušavali sakriti emocije od očiju javnosti, ubrzo su fotografijama na društvenim mrežama potvrdili da među njima postoji nešto više od prijateljstva. Njihova je veza potom postala jedna od najpraćenijih na domaćoj sceni, a par se posljednjih mjeseci zajedno pojavljivao na brojnim eventima.

Zajedničke fotografije s luksuznih destinacija, romantični trenuci i javni nastupi često su punili naslovnice domaćih medija, dok su fanovi s velikim interesom pratili razvoj njihove ljubavne priče.