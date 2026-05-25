KRAJ LJUBAVI /

Prekinuli Maja Šuput i Šime Elez, pričali smo sa Šimom

Prekinuli Maja Šuput i Šime Elez, pričali smo sa Šimom
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih domaćih parova stavio je točku na kraj svoje ljubavi

25.5.2026.
10:49
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Pjevačica Maja Šuput (46) otkrila je da je njena veza s prošlogodišnjim RTL-ovim 'Gospodinom Savršenim', Splićaninom Šimom Elezom (27) završila. Mi smo kontaktirali Šimu povodom ove vijesti na što je on za Net.hr rekao kako se tek probudio te da nema komentara.

 

Inače, vijest o prekidu došla je nakon što je Maja na pitanje novinara je li transformaciju Davida Balinta u nju pogledao i partner Šime, ona poručila:

'Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti', potvrdila je Maja kroz smijeh za Dnevnik.hr.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
