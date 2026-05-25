Prekinuli Maja Šuput i Šime Elez, pričali smo sa Šimom

Pjevačica Maja Šuput (46) otkrila je da je njena veza s prošlogodišnjim RTL-ovim 'Gospodinom Savršenim', Splićaninom Šimom Elezom (27) završila. Mi smo kontaktirali Šimu povodom ove vijesti na što je on za Net.hr rekao kako se tek probudio te da nema komentara.

Inače, vijest o prekidu došla je nakon što je Maja na pitanje novinara je li transformaciju Davida Balinta u nju pogledao i partner Šime, ona poručila:

'Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti', potvrdila je Maja kroz smijeh za Dnevnik.hr.