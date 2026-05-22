ZA NET.HR

Šime Elez nam je otkrio dojmove o posljednjoj avanturi, a najavio i iduće planove
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šime Elez zaljubio se u putovanja motorom, a njegova posljednja avantura privukla je veliku pozornost. Popularni Splićanin sada nam je otkrio kako se proveo, ali i planira li uskoro na još kakvo slično putovanje

22.5.2026.
10:44
Ivana Bradić
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Protekli je tjedan za Šimu Eleza, prošlogodišnjeg kandidata showa "Gospodin Savršeni", započeo poprilično uzbudljivo. 27-godišnji Splićanin u utorak se odazvao na humanitarnu vožnju motorima kojoj je cilj prikupiti 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke bolesnike. 

Vožnja je podrazumijevala ukupno 1000 kilometara puta po Hrvatskoj u jednom danu, a, iako zvuči vrlo izazovno, zadatak je uspješno izvršen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"To je ogromna kilometraža za jedan dan i ne znam baš nekoga tko radi u slobodno vrijeme. Ali, evo, meni je drago da sam to napravio, da sam sebi dokazao da to mogu i da sam time zapravo napravio nešto neko dobro djelo", rekao je Šime Elez za Net.hr.

Govoreći o vožnji koja ima plemenit cilj prikupljanja sredstava za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu, Šime je ipak priznao da vožnja nije baš bila lagana jer ih je tijekom vožnje čak sedam puta uhvatila kiša: "Sedam puta nas je uhvatila kiša tijekom vožnje, a nije baš ugodno voziti motor autocestom po ne baš idealnim uvjetima."

Kako bajkere opisuje kao vesele i opuštene ljude, i ne čudi što se naš Šime tako brzo uklopio i odvažio s njima ići na avanture.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iako sam sebe ne bi nazvao bajkerom, Šime nam je otkrio što mu se toliko sviđa u tim eskpedicijama motorom: "Prvo što sam doživio je bio Balkan Rally kad smo išli do Grčke i nazad u devet dana. To mi je bilo jedno od najluđih i najboljih iskustava u životu. Toliko toga proći, vidjeti i doživjeti, i to samo na dva kotača. To mi je definitivno otvorilo oči o takvoj vrsti putovanja i malo proširilo vidike", rekao nam je Šime dodavši kako smatra da se tako bolje upoznaju druge kulture: "Motorom se prolazi tim lokalnim cestama, puno se više doživi i zemlja i kultura."

"Želja mi je opet sudjelovati na Balkan Rallyju. Ove godine će se voziti u nešto kasnijem terminu, tamo sredinom rujna. Bit će to druga ruta i malo drukčija tematika cijelog putovanja, ali naravno da planiram ići opet. Želja je tu, ali ja ne znam na što će meni život sličiti sljedećeg tjedna, a kamoli kako će izgledati za tri mjeseca. Tako da želja postoji, ali idem samo ako mi to obaveze, slobodno vrijeme i mogućnosti dozvole", zaključio je simpatični Splićanin koji se veseli nadolazećim avanturama na dva kotača.

 

 

 

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
