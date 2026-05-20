FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBITELJ BRZINE /

Iza Šime Eleza je velik uspjeh s još većim značenjem: 'Svi smo živi i zdravi stigli u Split'

Iza Šime Eleza je velik uspjeh s još većim značenjem: 'Svi smo živi i zdravi stigli u Split'
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šime Elez uspješno je izvršio svoj zadatak te u jednom danu odvozio čak 1.050 kilometara kako bi pomogao prikupiti sredstva za kupnju medicinskog uređaja

20.5.2026.
8:24
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Još jedna velika motociklistička akcija je iza Šime Eleza, prošlogodišnjeg kandidata showa "Gospodin Savršeni". 27-godišnji Splićanin u ponedjeljak navečer otkrio je kako se odazvao na humanitarnu vožnju motorima kojoj je cilj prikupiti 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke bolesnike. 

Veliki pothvat uključivao je prikupljanje čak 1.000 kilometara, no ambiciozan zadatak uspješno je izvršen.

Jučer oko 14 sati Šime je na Instagramu otkrio da je na pola puta, točnije nedaleko od od Samobora, gdje je uspješno prešao 500 kilometara.

Iza Šime Eleza je velik uspjeh s još većim značenjem: 'Svi smo živi i zdravi stigli u Split'
Foto: Šime Elez/Instagram/Screenshot
Iza Šime Eleza je velik uspjeh s još većim značenjem: 'Svi smo živi i zdravi stigli u Split'
Foto: Šime Elez/Instagram/Screenshot

Navečer, oko 20 sati, Splićanin se pohvalio kako je 1.000 kilometara iza njega: "Kiša nas je uhvatila samo pet puta, ali uspješno smo odvozili 1.000 kilometara. Ne, 1.050 kilometara u 11 sati vožnje. Svi smo živi i zdravi stigli nazad u Split."

Podsjetimo, u srpnju 2025. godine Šime je položio vozački ispit A kategorije te otada kreće njegova avantura u svijetu motociklizma. Posve zaljubljen u brzu vožnju na dva kotača, Šime se još ljetos provozao raznim dijelovima Hrvatske i okolnih zemalja, a ova nova avantura posebna je upravo zbog višeg cilja koji stoji iza tih 1.050 kilometara.

 

 

Šime ElezMotorHumanitarna Akcija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike