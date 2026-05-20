Iza Šime Eleza je velik uspjeh s još većim značenjem: 'Svi smo živi i zdravi stigli u Split'

Još jedna velika motociklistička akcija je iza Šime Eleza, prošlogodišnjeg kandidata showa "Gospodin Savršeni". 27-godišnji Splićanin u ponedjeljak navečer otkrio je kako se odazvao na humanitarnu vožnju motorima kojoj je cilj prikupiti 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke bolesnike.

Veliki pothvat uključivao je prikupljanje čak 1.000 kilometara, no ambiciozan zadatak uspješno je izvršen.

Jučer oko 14 sati Šime je na Instagramu otkrio da je na pola puta, točnije nedaleko od od Samobora, gdje je uspješno prešao 500 kilometara.

Foto: Šime Elez/Instagram/Screenshot

Foto: Šime Elez/Instagram/Screenshot

Navečer, oko 20 sati, Splićanin se pohvalio kako je 1.000 kilometara iza njega: "Kiša nas je uhvatila samo pet puta, ali uspješno smo odvozili 1.000 kilometara. Ne, 1.050 kilometara u 11 sati vožnje. Svi smo živi i zdravi stigli nazad u Split."

Podsjetimo, u srpnju 2025. godine Šime je položio vozački ispit A kategorije te otada kreće njegova avantura u svijetu motociklizma. Posve zaljubljen u brzu vožnju na dva kotača, Šime se još ljetos provozao raznim dijelovima Hrvatske i okolnih zemalja, a ova nova avantura posebna je upravo zbog višeg cilja koji stoji iza tih 1.050 kilometara.