Jedni čekaju europski naslov 44 godine, drugi od kada postoje: Evo kada i gdje gledati finale

Srijeda nam donosi prvo od tri europska finala. U Istanbulu ćemo saznati koja ekipa je prvak Europske lige za sezonu 2025./2026. Njemačka protiv Engleske, Schwarzwald protiv Midlandsa, Freiburg protiv Aston Ville.

Za Freiburg će ovo biti prvo europsko finale u klupskoj povijesti, Aston Villi je prvo nakon 44 godine, a Unaiju Emeryju, treneru Ville, čak šesto finale ovog natjecanja. U dosadašnjih pet finalnih ogleda, slavio je u četiri. Tri puta je podizao ovaj trofej sa Sevillom, a jednom s Villarrealom. Jedini poraz u finalima upisao je na klupi Arsenala 2019. kada ga je s 4-1 razbio Sarrijev Chelsea. Jedini trener koji je vodio više europskih finala je Giovanni Trapattoni koji je sudjelovao u sedam finala.

Aston Villin plasman u finale nije iznenađene, oni su bili među prvim favoritima od početka natjecanja, ali je zato Freiburgov plasman poprilično iznenađenje. Freiburg je na putu do finala rušio Genk, Celtu i Bragu. Njihov trener Julian Schuster u klubu je od kraja igračke karijere. Glavni trener je postao u ljeto 2024. U prvoj sezoni završio je peti i izborio je ovo natjecanje. Došao je do finala i ove sezone u ligi završio sedmi te izborio Konferencijsku ligu, a pobjedom danas uveo bi Freiburg u Ligu prvaka, prvi puta u povijesti.

Aston Villa je favorit. Što zbog Emeryja, što zbog jačeg i bogatijeg kadra, što zbog više europskog iskustva u ekipi, ali Freiburg je pokazao da im uloga autsajdera itekako odgovara. Na stadionu Besiktasa bit će dodijeljen prvi europski trofej ove sezone. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni sport 1.