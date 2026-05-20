skandal u češkoj

UEFA brutalno kaznila trenera koji je potajno snimao igračice u svlačionici

UEFA brutalno kaznila trenera koji je potajno snimao igračice u svlačionici
Foto: Hájek Ondřej/ČTK/Profimedia

UEFA je ujedno zatražila od FIFA-e da zabranu proširi na svjetsku razinu, kako Vlachovsky više ne bi mogao raditi ni u jednoj zemlji članici.

20.5.2026.
8:41
Sportski.net
UEFA je doživotno suspendirala češkog nogometnog trenera Petra Vlachovskog nakon skandala koji je potresao ženski nogomet u Češkoj. Odluku je u utorak službeno potvrdilo europsko nogometno tijelo nakon provedene disciplinske istrage.

Prema pisanju čeških medija, Vlachovsky je još u svibnju 2025. godine proglašen krivim zbog tajnog snimanja igračica FC Slovacka u svlačionici. Među igračicama koje su bile žrtve nalazile su se i maloljetnice, a najmlađa je imala samo 17 godina. Sud mu je tada izrekao uvjetnu jednogodišnju zatvorsku kaznu te petogodišnju zabranu rada u češkom nogometu.

Nakon toga slučaj je preuzela UEFA, čije je Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo provelo dodatnu istragu zbog mogućeg teškog kršenja etičkih pravila. Na kraju je donesena odluka o doživotnoj zabrani obavljanja bilo kakvih aktivnosti povezanih s nogometom.

UEFA je ujedno zatražila od FIFA-e da zabranu proširi na svjetsku razinu, kako Vlachovsky više ne bi mogao raditi ni u jednoj zemlji članici. Također je upućen zahtjev Češkom nogometnom savezu za trajno oduzimanje njegove trenerske licence.

Vlachovsky je tijekom karijere radio i kao trener ženske U-19 reprezentacije Češke, a cijeli slučaj izazvao je brojne reakcije u nogometnoj javnosti.

Sindikat profesionalnih nogometaša FIFPRO podržao je UEFA-inu odluku te naglasio kako ovakav epilog šalje jasnu poruku da zlostavljanje i neprimjereno ponašanje nemaju mjesto u nogometu.

'Dobrobit i sigurnost igračica moraju biti prioritet na svim razinama nogometa', poručili su iz FIFPRO-a nakon objave kazne.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
