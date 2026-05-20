SCENE ZA POVIJEST /

Ovo su čekali duže od Hajduka! Kaos na ulicama nakon borbe za naslov koja će se prepričavati

Foto: Marcin Nowak/Zuma Press/Profimedia
Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klupskoj povijesti, a prvi nakon 2004. godine zahvaljujući 1-1 remiju Manchester Cityja kod Bournemoutha u susretu predzadnjeg, 37. kola.

Remijem Cityja u Bournemouthu Arsenal je zadržao četiri boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78. Odmah nakon utakmice Cityja i Bournemoutha na ulicama oko stadiona Arsenala zavladala je ludnica.

Navijači Arsenala nakon 22 godine čekanja mogli su proslaviti titulu osvajača Premier lige i ulice Londona brzo su bile preplavljene navijačima Arsenala. Posebno je ludo bilo ispred Emiratesa gdje se skupilo nekoliko tisuća navijača Topnika. Gorile su crvene baklje, navijači su teturali, pjevali i penjali se po stupovima.

Osvajanje naslova označava Arsenalovu prvu krunu u Premier ligi od slavne sezone Nepobjedivih pod Arseneom Wengerom 2004. godine. Artetini igrači su posljednje tri sezone završili na drugom mjestu, ali ovaj put Topnici su konačno prešli cilj i izazvali scene kaosa među navijačima.

Pubovi puni Arsenalovih navijača eksplodirali su nakon posljednjeg zvižduka Cityjevog ždrijeba. Prizore iz Londona pogledajte u galeriji.

20.5.2026.
8:22
Sportski.net
Marcin Nowak/Zuma Press/Profimedia
ArsenalLondonSlavljePremier LeaguePremier Liga
