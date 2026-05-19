Eksplozija plina urušila zgradu, traže se ljudi pod ruševinama: 'Vidio sam ženu kako vrišti...'

Njemačka policija i vatrogasci od ponedjeljka poslijepodne angažirani su u velikoj operaciji u Görlitzu, piše Bild. Eksplozija plina urušila je stambenu zgradu. Hitne službe od tada rade na izvlačenju žrtava. Prema prvim informacijama, pet ljudi ostalo je zatočeno pod ruševinama.

Dvoje od njih je kasnije pronađeno - živi i zdravi, rekla je glasnogovornica policije. Oni su naime bili gosti u apartmanu koji se iznajmljivao u zgradi, ali srećom, nisu bili unutra u trenutku nesreće.

Područje oko srušene zgrade je evakuirano i osigurano. U potrazi pomažu i psi tragači. Navodno je na mjestu događaja muškarac koji vjeruje da je njegova supruga zatrpana pod ruševinama.

Phillip Skorka (29) radio je od kuće dvije kuće dalje kada se dogodila katastrofa:

"Osjetio sam ogroman val pritiska, a zatim je nestalo struje". Skorka je odmah nazvao vatrogasce i izašao na balkon:

"Vidio sam ženu na ulici kako vrišti i plače. Vidio je crvene mrlje na pločniku - možda kapi krvi".

Gradonačelnik Octavian Ursu (58) posjetio je mjesto događaja kako bi procijenio situaciju. Gradska komunalna tvrtka od tada je isključila sve vodove, zatvorivši struju i plin. Ursu je lokalnim novinama rekao da trenutno sumnja na eksploziju plina. Policija sada također spominje "moguću eksploziju plina". Stanari tri susjedne kuće su evakuirani. Bit će im osiguran hitni smještaj dok se ne utvrdi jesu li kuće sigurne. Statički inženjer će procijeniti situaciju.