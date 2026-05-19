O njemu svi pričaju! Ovaj SUV je zaludio Europu, ali i Hrvate: Pogledajte sve detalje

Kia Sportage već godinama zauzima vrhove izbora za automobil godine i liste najpoželjnijih SUV-ova, a peta generacija pokazuje i zašto. Kia je uspjela stvoriti model koji se ističe atraktivnim i futurističkim dizajnom, posebno prednjim dijelom s prepoznatljivim LED svjetlima u obliku bumeranga i agresivnom 'Digital Tiger Face' maskom. U GT-Line paketu dodatni sportski detalji, 19-inčni naplatci i crni ukrasi daju mu premium izgled koji privlači poglede i ostavlja dojam skupljeg automobila.

Velik adut Sportagea je i unutrašnjost. Kabina djeluje moderno i kvalitetno, a dominira zakrivljeni panoramski zaslon s dva 12,3-inčna ekrana za instrumente i infotainment. Sustav je brz, pregledan i podržava bežični Apple CarPlay i Android Auto.

Materijali su kvalitetni, sjedala udobna, a praktična rješenja poput USB-C priključaka za putnike straga dodatno podižu dojam svakodnevne upotrebljivosti.

>>> U našoj galeriji pogledajte detalje nove Kije Sportage <<<

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osjetno više prostora

Nova generacija donijela je i osjetno više prostora. Sportage je među najvećim modelima u klasi kompaktnih SUV-ova pa nudi vrlo prostranu kabinu i za putnike sprijeda i straga.

Stražnja klupa posebno oduševljava količinom prostora za noge, čak i kada sprijeda sjede visoke osobe. Prtljažnik od 591 litre također je među najvećima u klasi, a preklapanjem sjedala dobiva se vrlo velik i praktičan teretni prostor.

Testirani model pokretao je 1,6-litreni T-GDI turbo benzinski motor sa 180 KS, 7-stupanjskim DCT automatikom i pogonom na sva četiri kotača. Iako na papiru obećava dobre performanse, u praksi ostavlja pomiješane dojmove.

Vrlo privlačan izbor

Motor ima primjetnu odgodu pri reakciji na gas, što se posebno osjeti pri naglom ubrzanju ili uključivanju u promet. Kada reagira, snage ima dovoljno, ali početna tromost narušava ukupni dojam vožnje. Druga zamjerka odnosi se na potrošnju goriva. Tijekom testa prosjek je iznosio 10,5 litara na 100 kilometara, većinom u gradskim uvjetima.

S obzirom na to da je riječ o teškom SUV-u s pogonom na sve kotače i bez hibridne pomoći, takva potrošnja nije neočekivana, ali će mnogima biti previsoka. Upravo zato hibridna verzija djeluje kao bolji izbor jer nudi nižu potrošnju, uglađeniju vožnju i bolje performanse zahvaljujući pomoći elektromotora.

Zaključak je jasan: Kia Sportage jedan je od najatraktivnijih i najprostranijih SUV-ova na tržištu, s bogatom opremom i premium dojmom. No benzinska GT-Line verzija traži određene kompromise u vidu veće potrošnje i nešto tromijeg odziva motora. Testirani model s cijenom od 47.899 eura ulazi u viši segment klase. Ipak, kupcima kojima su dizajn, prostor i oprema važniji od ekonomičnosti, ova verzija Sportagea će biti vrlo privlačan izbor, dok drugi mogu potražiti hibridnu ili dizelsku verziju. Izbor je velik.

>>> U našoj galeriji pogledajte detalje nove Kije Sportage <<<