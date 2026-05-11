Ovi automobili privlače najviše pažnje u najpoželjnijoj kategoriji: 'Kao da lebdi iznad ceste'

Tržište SUV vozila nikada nije bilo bogatije ponudom nego danas. Od kompaktnih gradskih modela do velikih obiteljskih terenaca, kupci imaju na raspolaganju velik broj različitih opcija.

Upravo je segment do 40.000 eura postao jedno od najvažnijih bojišta među proizvođačima, koji se natječu modernim tehnologijama, ekonomičnim pogonima i sve bogatijom serijskom opremom.

Bez obzira tražite li štedljiv hibrid, potpuno električni model za svakodnevnu gradsku vožnju ili klasični benzinac, ponuda za 2026. godinu donosi vozila za gotovo svaki ukus. U nastavku izdvajamo zanimljive SUV modele koji privlače najviše pažnje.

Modeli na struju

Električni SUV-ovi postaju sve dostupniji širem krugu kupaca, a novi modeli nude vrlo dobar odnos cijene, performansi i dosega.

Među najočekivanijim novitetima svakako je Opel Frontera Electric. Početna cijena ovog modela kreće se oko 27.990 eura, a pokreće ga motor od 113 KS uz bateriju koja prema WLTP standardu omogućuje više od 300 kilometara dosega. Kasnije bi trebala stići i izvedba s većom baterijom i autonomijom od oko 400 kilometara, čime Frontera dodatno dobiva na konkurentnosti. Prednost joj je i brzo punjenje, zahvaljujući kojem se baterija do 80 posto može napuniti za svega dvadesetak minuta. Tu je i Opel Puma E-gen koja za 33.400 eura nudi sjajne performanse i opremu, ali i nešto manju bateriju, nudi nekih 330 kilometara dosega.

Velik uspon posljednjih godina bilježe i kineski proizvođači, a među njima se posebno ističe BYD Atto 3. Ovaj električni SUV donosi moderan i kvalitetno uređen interijer, dovoljno prostora za obitelj te bogatu standardnu opremu. Kupcima su dostupne dvije baterijske opcije s dosegom između 345 i 420 kilometara. Iako vozna dinamika nije među najboljima u segmentu, udobnost i praktičnost čine ga vrlo privlačnim izborom za prelazak na električni pogon.

Kupcima koji preferiraju provjerene europske marke zanimljiv će biti Škoda Elroq, kompaktni električni SUV čija bi početna cijena također trebala ostati ispod granice od 40.000 eura. Model koristi Volkswagenovu MEB platformu, a očekivani maksimalni doseg od čak 580 kilometara svrstava ga uz bok znatno skupljim konkurentima te ga čini jednim od najzanimljivijih novih automobila godine.

Premium dojam u segment kompaktnih električnih SUV-ova donosi Volvo EX30. Ovaj model, koji se uklapa u zadani budžet, kombinira minimalistički skandinavski dizajn, vrlo dobre performanse i napredne sigurnosne sustave karakteristične za Volvo. Iako je riječ o kompaktnom vozilu, unutrašnjost je pametno organizirana pa EX30 ostaje praktičan i za svakodnevnu gradsku upotrebu.

Kia Niro EV nastavlja graditi reputaciju jednog od najpraktičnijih električnih crossovera na tržištu. S dometom većim od 460 kilometara, prostranom kabinom i dugim tvorničkim jamstvom, predstavlja racionalan i pouzdan izbor. Prepoznatljiv izgled i bogata oprema dodatno ga svrstavaju među najkompletnije modele u klasi.

Ponuda hibrida

Hibridni SUV-ovi i dalje su odličan kompromis između klasičnih motora i potpune elektrifikacije.

Nissan Qashqai već godinama drži status jednog od najvažnijih modela u segmentu, a nova generacija dodatno podiže standarde kvalitetnijim interijerom i uglađenijom vožnjom. Posebno se ističe e-Power hibridni sustav koji omogućuje vrlo nisku potrošnju goriva. Uz 479 litara prtljažnog prostora i prostranu stražnju klupu, Qashqai bez problema odgovara obiteljskim potrebama.

Hyundai Kona Hybrid i Kia Sportage Hybrid nastavljaju uspješno osvajati tržište. Nova Kona značajno je napredovala po pitanju prostora i kvalitete kabine, dok učinkoviti hibridni pogon osigurava ekonomičnu svakodnevnu vožnju. Kia Sportage privlači pažnju odvažnim dizajnom, velikom kabinom i odličnim omjerom uloženog i dobivenog. Dostupna je kao klasični hibrid i plug-in hibrid, što dodatno povećava njezinu privlačnost.

Sličnu kombinaciju tehnologije i učinkovitosti nudi i Hyundai Tucson Hybrid, ali uz drugačiji dizajnerski identitet. Futuristički izgled i prostrana unutrašnjost čine ga jednim od najtraženijih obiteljskih SUV-ova, dok uglađeni hibridni pogon pomaže zadržati niske troškove korištenja.

Toyota Corolla Cross nezaobilazan je model među hibridima. Riječ je o najvećem i najpraktičnijem Toyotinom kompaktnom SUV-u koji kombinira prostranost, pouzdanost i niske troškove održavanja. Hibridni sustav pete generacije osigurava dobru agilnost i učinkovitost, dok reputacija marke ulijeva dodatno povjerenje kupcima.

Renault Captur E-Tech pokazuje da moderna hibridna tehnologija može uspješno funkcionirati i u manjim crossoverima. Zahvaljujući naprednom full hybrid sustavu, Captur često vozi na električni pogon, što značajno smanjuje potrošnju u gradskim uvjetima. Klizna stražnja klupa dodatno povećava njegovu praktičnost.

Vozačima koji žele više zabave za upravljačem zanimljiv će biti Ford Puma s blagim hibridnim pogonom. Precizan upravljač i agilno podvozje pružaju vrlo dinamičan osjećaj u vožnji, dok inovativni MegaBox u prtljažniku donosi dodatni vodootporni prostor za pohranu.

A tu je i klasika...

Iako elektrifikacija uzima sve veći zamah, klasični motori s unutarnjim izgaranjem i dalje imaju velik broj poklonika.

Škoda Kodiaq jedan je od najprostranijih modela u ovoj kategoriji te se ističe iznimnom praktičnošću. Dostupan je u verzijama s pet ili sedam sjedala, a u izvedbi s pet sjedala nudi čak 910 litara prtljažnog prostora. Unatoč velikim dimenzijama, u vožnji djeluje stabilno i uglađeno, a dostupnost dizelskih motora i dalje ga čini posebnim na tržištu.

Novi Volkswagen Tiguan nastavlja graditi reputaciju kvalitetnog i svestranog obiteljskog SUV-a. Prostrana kabina, kvalitetna završna obrada i moderna tehnologija svrstavaju ga među glavne predstavnike klase. Kupcima su na raspolaganju različiti benzinski i dizelski motori.

Mazda CX-30 predstavlja elegantnu alternativu za vozače koji žele više stila i premium osjećaja. Kvalitetni materijali u kabini i sofisticiran dizajn ostavljaju dojam skupljeg automobila, dok dinamične vozne osobine pružaju dodatno zadovoljstvo u vožnji.

Cupra Formentor donosi sportski karakter među SUV modele. Oštar dizajn i vrlo dobre vozne osobine izdvajaju ga od konkurencije, a snažni turbobenzinski motori i precizno podešen ovjes posebno će se svidjeti vozačima kojima je užitak u vožnji važan prioritet.

Peugeot 3008 i dalje se ubraja među vizualno najatraktivnije SUV-ove u klasi zahvaljujući upečatljivom dizajnu i prepoznatljivom i-Cockpit interijeru. Udobna vožnja i učinkoviti PureTech benzinski motori čine ga modernim i sofisticiranim izborom.

Volkswagen T-Cross potvrđuje da i manji gradski SUV može biti vrlo praktičan. Iako je riječ o najmanjem Volkswagenovom SUV modelu, pametna rješenja poput pomične stražnje klupe povećavaju njegovu svakodnevnu uporabljivost. Učinkovit 1,0-litreni turbobenzinac bez problema zadovoljava većinu potreba prosječnog vozača.

Dacia Duster i dalje ostaje sinonim za isplativost. Nova generacija donijela je vidljiv napredak u dizajnu, kvaliteti i tehnologiji, ali je pritom zadržala vrlo pristupačnu cijenu. Uz mogućnost 4x4 pogona, Duster ostaje jedan od najsposobnijih SUV-ova u ovom cjenovnom razredu.

Za vozače kojima je udobnost najvažnija, Citroën C5 Aircross predstavlja jedan od najboljih izbora. Zahvaljujući ovjesu s progresivnim hidrauličkim graničnicima i Advanced Comfort sjedalima, pruža iznimno ugodno iskustvo vožnje, dok tri zasebna stražnja sjedala osiguravaju veliku fleksibilnost unutrašnjosti. Kao da lebdi iznad ceste.

Zaključno, tržište SUV-ova do 40.000 eura u 2026. godini nudi iznimno širok raspon modela za različite potrebe i stilove života. Od modernih električnih vozila, preko štedljivih hibrida, pa sve do provjerenih benzinskih i dizelskih modela, izbor nikada nije bio raznovrsniji. Ključ je pronaći model koji najbolje odgovara vlastitim prioritetima i načinu korištenja vozila.

