Kuba slavi kao da nema sutra: Pogledajte prizore iz zemlje koja je sljedeća na Trumpovoj listi

Ulice kubanske Havane ponovno se utapaju u dimu i tami. Otok se već dugo bori s ogromnom energetskom krizom, koja je u nedjelju rezultirala daljnjim masovnim nestancima struje diljem glavnog grada.

Umjesto slavlja Majčinog dana, stanovnici mnogih naselja morali su izdržati i do 12 sati planiranih i neplaniranih nestanaka struje. Situacija je kritična i u bolnicama i rodilištima, koja se bore s nedostatkom struje za osnovnu opremu.

Duboka ekonomska kriza i nestašica goriva pogoršani su kolapsom komunalnih usluga, s hrpama smeća koje se gomila na ulicama, a ljudi ga u očaju pale kako bi spriječili širenje mirisa i insekata. Ipak, kubanska prijestolnica ne gubi svoje prepoznatljivo lice. Čak i u dimu s gorućih odlagališta smeća i uz minimalno svjetlo, noćni život se nastavlja u barovima gdje se ljudi okupljaju na čaši ruma i plesu kako bi na neko vrijeme pobjegli od surove stvarnosti. Havana ovih dana tako nudi i fascinantan i zastrašujući pogled na grad koji je naučio funkcionirati u trajnom stanju limba.