Zavađale, spletkarile i ubijale: Ove nezaboravne femme fatale ušle su u filmsku povijest

Misteriozna, prelijepa i zavodljiva žena koja često svoje ljubavnike uvodi u smrtonosne zamke; ona je femme fatale, arhetip koji desetljećima prožima književnost i umjetnost, a svoje najslavnije trenutke doživjela je na filmskom platnu.

Arhetip fatalne žene procvjetao je u američkoj kinematografiji tijekom 40-ih i 50-ih godina za vrijeme film noira. Barbara Stanwyck, Ava Gardner i Rita Hayworth bile su začetnice femme fatale na ekranima.

Njihovim korakom krenule su Sharon Stone i Kim Basinger koje su utjelovile fatalne žene, no u njihovim filmovima ona postaje još kompleksnija, njezini motivi više nisu pohlepa nego borba za opstanak u muškom svijetu.

Baklju arhetipa preuzele su i Angelina Jolie i Uma Thurman koje su fatalnu ženu napravile fizički i intelektualno ravnopravnu muškarcima.