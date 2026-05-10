SMRTONOSNE LJEPOTICE /

Zavađale, spletkarile i ubijale: Ove nezaboravne femme fatale ušle su u filmsku povijest

Foto: cineclassico/Alamy/Profimedia
Prototipom filmske fatalne žene smatra se Phyllis Dietrichson, koju je maestralno odigrala Barbara Stanwyck u filmu Dvostruka obmana (1944.).
1 /24
Misteriozna, prelijepa i zavodljiva žena koja često svoje ljubavnike uvodi u smrtonosne zamke; ona je femme fatale, arhetip koji desetljećima prožima književnost i umjetnost, a svoje najslavnije trenutke doživjela je na filmskom platnu.

Arhetip fatalne žene procvjetao je u američkoj kinematografiji tijekom 40-ih i 50-ih godina za vrijeme film noira. Barbara Stanwyck, Ava Gardner i Rita Hayworth bile su začetnice femme fatale na ekranima. 

Njihovim korakom krenule su Sharon StoneKim Basinger koje su utjelovile fatalne žene, no u njihovim filmovima ona postaje još kompleksnija, njezini motivi više nisu pohlepa nego borba za opstanak u muškom svijetu. 

Baklju arhetipa preuzele su i Angelina Jolie i Uma Thurman koje su fatalnu ženu napravile fizički i intelektualno ravnopravnu muškarcima.

10.5.2026.
22:19
Hot.hr
Profimedia
Fatalna ženaAngelina JolieAva GardnerUma Thurman
