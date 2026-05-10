Službeno počeo Eurosong: Pogledajte ovogodišnje natjecatelje na Tirkiznom tepihu

Službeno je počelo 70. izdanje Eurosonga. Beč je spreman za svečani doček sudionika, a Tirkizni tepih označava službeni početak eurovizijskog tjedna.

Na Tirkiznom tepihu prošetalo je svih 35 delegacija koje se predstavljaju abecednim redom. Ruta Tirkiznog tepiha prolazi kroz neke od najljepših dijelova Beča.

Povorka kreće od Burgtheatera, a umjetnici zatim šetaju grandioznim bulevarom Ringstraße sve do Rathausplatza, trga ispred Gradske vijećnice. Tamo ih dočekuje more zastava i obožavatelja.

Vrhunac večeri bit će izvedba pobjedničke pjesme s prošlogodišnjeg Eurosonga. JJ, pobjednik iz 2025., izvest će svoju pjesmu "Wasted Love" uz pratnju RSO Beč orkestra. Za nastavak slavlja pobrinut će se eurodance legenda Haddaway, koja će održati atmosferu na vrhuncu do zore.