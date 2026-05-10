Ako si s Balkana, mama ti je sigurno govorila ove rečenice: Prisjeti ih se i nasmij se do suza

“Dok si pod mojim krovom”, “Pamet u glavu” i “Sjetit ćeš se ti mojih riječi” samo su neke od legendarnih rečenica koje je gotovo svaki Balkanac barem jednom čuo od svoje mame. Iako su nam u djetinjstvu često išle na živce, danas ih se s osmijehom prisjećamo i prepričavamo ih uz smijeh, nerijetko upravo s njima. Povodom Majčina dana, koji se obilježava 10. svibnja, prisjetili smo se kultnih izjava žena koje su nas odgojile i koje su, htjeli mi to priznati ili ne, uvijek nekako bile u pravu.