Drama na Trnjanskim kresovima: Policija privela aktivisticu koja je prišla braniteljima

Policija je u subotu poslijepodne privela aktivisticu iz Mreže antifašista koja je na Trnjanskim kresovima prišla braniteljima koji su na Savskom nasipu organizirali prosvjed protiv manifestacije.

"Uhitili su nam frendicu jer je pokušala proći. Moguće je da je nešto rekla, ali ne znamo što se dogodilo", ispričali su očevici za Jutarnji list.

Tampon zona

Na licu mjesta policija je uspostavila tampon zonu - s jedne strane odzvanjali su bubnjevi i povici "sve smo mi antifašisti", dok su na drugoj bili prosvjednici, koji su pristigli s velikim transparentima na kojima je pisalo "komunizam = crveni fašizam" i "ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička".

Među njima je bio i predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec koji je poručio: "Oni su se borili protiv hrvatske države. Imali smo Veliku Srbiju pod imenom Jugoslavija. Glavni grad nam je bio Beograd, i oni danas slave Beograd i slave da ruše hrvatsku državu."

Podsjetimo, na Kresovima se obilježava oslobođenje Zagreba 1945. od ustaškog režima.

