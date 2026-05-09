Najprovokativnija igračica obavijena velom tajne: 'Nije istina, smijem se glasinama'

Camila Giorgi je uirovljena talijanska profesionalna tenisačica, nedavno je prilikom odgovaranja na pitanja fanova na Instagramu obznanila kako se 2027. vraća profesionalnom tenisu. Giorgi je svojedobno bila 26. tenisačica na svijetu, igrala je i četvrtfinale Wimbledona i osvojila četiri WTA turnira, od kojih je najveći onaj iz serije "masters 1000" u Montrealu 2021. Camila nosi titulu "najprovokativnije tenisačice svijeta".

Giorgi je u svibnju 2024. godine naglo završila sportsku karijeru, a potom je nestala iz javnosti. Talijanski su mediji tada pisali da je "pobjegla" zbog poreznog duga, a vlasnik vile u Calenzanu, u kojoj je živjela u najmu, ju je optužio da mu je pokrala namještaj vrijedan oko 100.000 eura.

"Ne samo da je otišla bez ijedne riječi sa šest mjeseci neplaćenih stanarina, nego je i ukrala pola našeg namještaja. Perzijski tepisi, fini namještaj, čak je uzela i starinski stol koji teži pola tone. Riječ je o šteti između 50 i 100 tisuća eura", rekao je on.

Ona se, međutim, u listopadu 2025. pojavila u emisiji "Verissimo" i objasnila što se dogodilo.

"Nije istina da sam bježala, smijala sam se glasinama koje sam pročitala. Nisam pobjegla iz Italije kako bih izbjegla plaćanje poreza. Moj odvjetnik mi je stvorio puno problema kojih nisam bila ni svjesna dok sumnje nisu postale javne. Moja obitelj nije znala što se događa. Godinama sam željela napustiti tenis, znala bih uzeti pauzu od nekoliko mjeseci, ali više nisam mogla izdržati mentalne i fizičke napore koje donosi profesionalni tenis. Sad živim u Miamiju, a obitelj mi je u Kaliforniji", rekla je pa negirala da je ukrala namještaj.

