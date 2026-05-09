Putin na nikad skromnijoj paradi u Moskvi: Pogledajte tko mu pravi društvo

Na Crvenom trgu u Moskvi započela je vojna parada u spomen na 81. obljetnicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Parada je započela maršem zastavne skupine počasne garde Preobraženskog puka, koja je nosila rusku nacionalnu zastavu i legendarni Zastavu pobjede preko Crvenog trga. Zastavu pobjede iznad Reichstaga podigli su vojnici 150. Idritske streljačke divizije preko noći na 1. svibnja 1945, prenos TASS.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, ratni veterani, gosti i strani čelnici promatraju paradu sa središnje tribine na Crvenom trgu. Ministar obrane Andrej Belousov održava smotru parade kojom zapovijeda vrhovni zapovjednik kopnenih snaga general-pukovnik Andrej Mordvičev.

Najskromnija vojna parada

Riječ je o najskromnijoj vojnoj paradi za Dan pobjedu u više godina zbog prijetnje od napada iz Ukrajine, gdje se pobjeda za snage Moskve pokazala nedostižnom u preko četiri godine najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, piše Reuters.

Vojnici će marširati pored Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi letjeti nad tornjevima Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin održati govor prije nego što položi cvijeće na grobu neznanog junaka.

"Općenito, sve je kao i inače osim demonstracije vojne opreme", kazao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Putin i nikad usamljeniji na tribinama

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odbacio izvješća američkog CNN-a i drugih zapadnih medija da je Putinovo osiguranje pojačano zbog straha od puča ili atentata. Ruski dužnosnici su izvješća o mogućem državnom udaru odbacili kao besmislice.

Prije svega 21 godinu, Putin je sjedio na paradi u Moskvi pored američkog predsjednika Georgea W. Busha, francuskog Jacquesa Chiraca i kineskog Hua Jintaa.

Ove godine tamo će se naći samo pojedini saveznici i partneri Rusije.