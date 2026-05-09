Bivša gimnastičarka na snimanju kultne serije izvela potez koji je iznenadio sve prisutne

Bivša gimnastičarka i zvijezda društvenih mreža Olivia Dunne zamijenila je sportsku dvoranu za pješčane plaže Los Angelesa. Pridružila se glumačkoj postavi dugoočekivanog reboota kultne serije "Baywatch", a prve fotografije sa snimanja u prepoznatljivom crvenom kupaćem kostimu već su izazvale golemo zanimanje javnosti.

Snimanje nove sezone, koju televizijska kuća Fox priprema za sezonu 2026.-2027., u punom je jeku. Dunne je viđena na plažama Los Angelesa uz kolegicu Jessicu Belkin, noseći crveni kostim i bovu za spašavanje koji su proslavili originalnu seriju. U novoj verziji, koja će imati dvanaest epizoda, Dunne tumači povremenu ulogu Grace, entuzijastične mlađe spasiteljice. Fotografije sa seta brzo su se proširile internetom, potpirujući nostalgiju za jednom od najgledanijih serija u povijesti televizije. U glumačkoj postavi su i Shay Mitchell, Hassie Harrison te zvijezda društvenih mreža Noah Beck, što signalizira namjeru producenata da spoje tradicionalnu glumu s modernim utjecajem.

Prije ulaska u svijet glume, Olivia Dunne izgradila je impresivnu sportsku karijeru. Gimnastikom se počela baviti s tri godine, a talent ju je doveo do američke juniorske reprezentacije. Kao studentica Sveučilišta Louisiana State (LSU), postala je jedna od ključnih članica tima LSU Tigers, s kojim je osvojila nacionalno prvenstvo NCAA. Istovremeno, zahvaljujući novim pravilima koja su sveučilišnim sportašima dopustila zaradu od sponzorstava, Dunne je postala internetska senzacija i najplaćenija sportašica na sveučilišnoj razini u SAD-u. Milijuni pratitelja na Instagramu i TikToku otvorili su joj vrata u svijet mode i zabave, a uloga u "Baywatchu" njezin je prvi veliki glumački projekt nakon što je sportsku karijeru završila 2025. godine.

Dok obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju više detalja o radnji, a ikona originalne serije Pamela Anderson odbila je ponudu za cameo ulogu, jedno je sigurno: nova generacija preuzima plaže.

