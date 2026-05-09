Nekadašnju zvijezdu 'Baywatcha' slomila je droga: Danas izgleda neprepoznatljivo

Američka glumica Yasmine Bleeth (56) jedna je od najprepoznatljivijih glumica devedesetih, a sve zahvaljujući ulozi u seriji "Baywatch", zbog koje je postala simbol jedne televizijske ere.

Nakon što je publiku osvojila pojavom u crvenom kupaćem kostimu, glamur i slava odvele su je u tešku borbu s ovisnošću koja ju je postupno udaljila iz Hollywooda i gurnula u povlačenje iz javnog života.

Njezina priča, od globalne slave do života daleko od reflektora, i danas intrigira svaki put kada se Bleeth pojavi u javnosti.

U galeriji fotografija donosimo njezinu životnu priču, kao i fotografije koje pokazuju kako je izgledala na vrhuncu svoje karijere i danas.