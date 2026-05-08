Zlatan Ibrahimović voli život na visokoj nozi: Njegova garaža vrijedi pravo bogatstvo

Zlatan Ibrahimović ne skuplja samo trofeje, već i neke od najskupljih automobila na svijetu. Njegova garaža prepuna je ekskluzivnih Ferrarija, među kojima se posebno ističu Monza SP2, Daytona SP3 i futuristički F80, modeli vrijedni milijune eura.

Šveđanin bosanskih korijena godinama njeguje neobičnu tradiciju – za rođendan si poklanja novi superautomobil. U kolekciji ima i rijetki Ferrari Enzo te LaFerrari, dok ljubav prema brzini potvrđuju i Porsche 918 Spyder te Lamborghini Urus.

Iako preferira talijanski luksuz i sirovu snagu, Ibrahimović nije zaboravio ni praktičniju stranu pa je često vozio i Volvo modele, čiji je bio ambasador.

Vrijednost njegove impresivne kolekcije procjenjuje se na više od 15 milijuna eura, a svaki automobil savršeno odražava njegov prepoznatljiv stil – upečatljiv, moćan i bez kompromisa.