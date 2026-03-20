SLUŽBENO /

Zlatan Ibrahimović ima novi posao

Foto: Marco Canoniero/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ibrahimović je sve potvrdio na društvenim mrežama

20.3.2026.
11:59
M.G.
Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski nogometaš i savjetnik vlasnicima Milana, prihvatio je novi posao - bit će dio televizijskog tima američkog Fox Sportsa za Svjetsko prvenstvo koje će se održati ovoga ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ibrahimović će biti studijski analitičar utakmica na Mundijalu, a od njega se očekuje da će svojim osebujnim stilom obogatiti analize utakmica na Svjetskom prvenstvu.

Ibrahinović je vijest o novom angažmanu potvrdio na društvenim mrežama.

"Nema na čemu, Ameriko", rekao je.

Ibrahimović će, paralelno uz svoju funkciju u Milanu, na Fox Sportsu raditi u studiju s legendama poput Thierryja Henryja.

Zlatan IbrahimovićFox SportsAnaliticarSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
