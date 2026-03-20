Zlatan Ibrahimović ima novi posao
Ibrahimović je sve potvrdio na društvenim mrežama
Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski nogometaš i savjetnik vlasnicima Milana, prihvatio je novi posao - bit će dio televizijskog tima američkog Fox Sportsa za Svjetsko prvenstvo koje će se održati ovoga ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Ibrahimović će biti studijski analitičar utakmica na Mundijalu, a od njega se očekuje da će svojim osebujnim stilom obogatiti analize utakmica na Svjetskom prvenstvu.
Ibrahinović je vijest o novom angažmanu potvrdio na društvenim mrežama.
"Nema na čemu, Ameriko", rekao je.
Ibrahimović će, paralelno uz svoju funkciju u Milanu, na Fox Sportsu raditi u studiju s legendama poput Thierryja Henryja.
