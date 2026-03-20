Zlatan Ibrahimović ima novi posao

Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski nogometaš i savjetnik vlasnicima Milana, prihvatio je novi posao - bit će dio televizijskog tima američkog Fox Sportsa za Svjetsko prvenstvo koje će se održati ovoga ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ibrahimović će biti studijski analitičar utakmica na Mundijalu, a od njega se očekuje da će svojim osebujnim stilom obogatiti analize utakmica na Svjetskom prvenstvu.

Ibrahinović je vijest o novom angažmanu potvrdio na društvenim mrežama.

The 2026 FIFA World Cup is going to be the BEST World Cup of All Time!



I’m excited to announce that I will be joining Fox Sports in the United States this summer to cover the World Cup.

You’re Welcome America - #ZLATANonFOX pic.twitter.com/xne3MHfqXv — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 17, 2026

"Nema na čemu, Ameriko", rekao je.

Ibrahimović će, paralelno uz svoju funkciju u Milanu, na Fox Sportsu raditi u studiju s legendama poput Thierryja Henryja.

