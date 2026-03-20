'TO JE NAČIN' /

Luka Modrić se odrekao svoje Zlatne lopte

Luka Modrić se odrekao svoje Zlatne lopte
Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Modrić je otkrio da mu je ovo poseban osjećaj

20.3.2026.
8:45
M.G.
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
Luka Modrić svoj je trofej Zlatne lopte, nagrade za najboljeg igrača svijeta kojuje osvojio 2018.,ustupio za izložbu u Muzeju Mondo Milan.

Mdrićeva Zlatna lopta, sada se nalazi u posebnoj vitrini u muzeju, uz fotografije i retrospektivu njegove karijere.

U službenom priopćenju Milana istknuto je koliko je ovim potezom Modrić pokazao da mu je stalo do povijesti kluba sa San Sira i da to simbolizira povezanost Luke i Milana, koja je počela puno prije nego što je stigao prošloga ljeta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sam je Modrić rekao da mu je ovo poseban osjećaj.

“Od prvog dana kada sam obukao ovu opremu, osjetio sam nešto posebno. Za mene je igranje za ovaj klub ostvarenje sna. Dijeljenje moje Zlatne lopte s navijačima način je da im uzvratim za svu ljubav koju mi svakodnevno pokazuju", poručio je Luka.

