Direktor otkrio da je sve spremno za Modrića: 'Na Luki je da odluči'
Modrićev ugovor s Milanom istječe na kraju ove sezone, ali ima opciju produljenja na još jednu
Sportski direktor Milana Igli Tare izjavio je uoči utakmice Rossonera protiv Lazija da je novi ugovor za Luku Modrića spreman i da ga samo treba potpisati.
Status ugovora hrvatskog kapetana, koji vrijedi do lipnja 2026. s opcijom produljenja na još jednu sezonu, postao je glavna tema u talijanskim sportskim medijima. Igli Tare je potvrdio kako prepreka za nastavak suradnje nema te da je odluka isključivo na samom igraču.
"Jedno je sigurno: on voli Milan i mi volimo njega", izjavio je Tare za talijanske medije, dodavši: "Mislim da će to biti laka odluka. Ako Modrić želi novi ugovor, on je već tamo. Na njemu je da odluči."
"Dobit će vrijeme i prostor koji su mu potrebni da odluči, ali on zaista uživa igrajući za nas. Voli biti dio ovog projekta", zaključio je Tare.
POGLEDAJTE VIDEO: Fran Topić progovorio za RTL: 'Iskreno, nisam zadovoljan'