MAESTRO MORA ODABRATI /

Direktor otkrio da je sve spremno za Modrića: 'Na Luki je da odluči'

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Modrićev ugovor s Milanom istječe na kraju ove sezone, ali ima opciju produljenja na još jednu

15.3.2026.
21:49
M.G.
IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
Sportski direktor Milana Igli Tare izjavio je uoči utakmice Rossonera protiv Lazija da je novi ugovor za Luku Modrića spreman i da ga samo treba potpisati.

Status ugovora hrvatskog kapetana, koji vrijedi do lipnja 2026. s opcijom produljenja na još jednu sezonu, postao je glavna tema u talijanskim sportskim medijima. Igli Tare je potvrdio kako prepreka za nastavak suradnje nema te da je odluka isključivo na samom igraču.

"Jedno je sigurno: on voli Milan i mi volimo njega", izjavio je Tare za talijanske medije, dodavši: "Mislim da će to biti laka odluka. Ako Modrić želi novi ugovor, on je već tamo. Na njemu je da odluči."

"Dobit će vrijeme i prostor koji su mu potrebni da odluči, ali on zaista uživa igrajući za nas. Voli biti dio ovog projekta", zaključio je Tare.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Topić progovorio za RTL: 'Iskreno, nisam zadovoljan'

Igli TareUgovorMilanLuka Modrić
