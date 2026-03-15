Direktor otkrio da je sve spremno za Modrića: 'Na Luki je da odluči'

Sportski direktor Milana Igli Tare izjavio je uoči utakmice Rossonera protiv Lazija da je novi ugovor za Luku Modrića spreman i da ga samo treba potpisati.

Status ugovora hrvatskog kapetana, koji vrijedi do lipnja 2026. s opcijom produljenja na još jednu sezonu, postao je glavna tema u talijanskim sportskim medijima. Igli Tare je potvrdio kako prepreka za nastavak suradnje nema te da je odluka isključivo na samom igraču.

"Jedno je sigurno: on voli Milan i mi volimo njega", izjavio je Tare za talijanske medije, dodavši: "Mislim da će to biti laka odluka. Ako Modrić želi novi ugovor, on je već tamo. Na njemu je da odluči."

"Dobit će vrijeme i prostor koji su mu potrebni da odluči, ali on zaista uživa igrajući za nas. Voli biti dio ovog projekta", zaključio je Tare.

