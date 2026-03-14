Legendarni Srbin govorio o Modriću i digao regiju na noge

Nemanja Matić (37), legendarni srpski nogometaš koji igra za talijanski Sassuolo, dao je interju za talijanske medije u kojem je goorio o svojoj karijeri, talijanskom nogometu, ali i o najvećem hrvatskom nogometašu povijesti Luki Modriću.

"U nekim stvarima talijanski nogomet je ostao u devedesetim godinama. Prvi problem su omladinske akademije. Vidio sam to i kroz iskustvo sa svojim sinom: omladinske škole u Engleskoj i Francuskoj su mnogo naprednije. Tamo te uče driblingu, razvijaju tehniku i podstiču te da uživaš u igri dok tražiš prava rješenja", rekao je i dodao:

"Taktika je važna, ali u Italiji previše uječe na igru. Puno ekipa igra sa trojicom u obrani i napadaju jako malo."

Pričao je kasnije o starijim igračima koji i dalje igraju na visokoj razini u europskom nogometu i kao primjer izdvojio Modrića (40), koji od prošloga ljeta igra za Milan i briljira u Italiji.

"Ne gledam na to tako, jer na kraju presudne budu individualne kvalitete. Luka Modrić je najbolji na svijetu i može igrati bilo gdje - u Premier ligi, u Španjolskoj, bilo gdje... Real Madrid osjeti koliko mu Modrić nedostaje", poručio je.

