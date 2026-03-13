Legenda ukazala na bitan Dalićev problem: 'Mi to kao reprezentacija već dugo nemamo'

Saša Peršon, legendarni hrvatski nogometaš i član generacije koja je odigrala prvu povijesnu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv SAD-a, u razgovoru za Net.hr analizirao je popis izbornika Zlatka Dalića uoči pripremnih utakmica protiv Kolumbije i Brazila te prokomentirao šanse Vatrenih na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Peršon se na početku osvrnuo na popis za pripremne utakmice, na kojemu su je pretpozivu završio dvojac iz Dinama, Luka Stojković i Dion Drena Beljo, koji su se istaknuli u HNL-u, pogotovo tijekom posljednjIh mjeseci. Komentirao je da su ti pretpozivi "nagrada za dobre igre u klubu" pa istaknuo da će prijateljske utakmice uoči SP-a dobro doći Daliću da isproba neke nove ideje.

"Sigurno da nekako tražimo neka bolja rješenja prema naprijed. Znamo dobro da se danas nogomet igra preko brzih igrača, krilnih igrača, što mi kao reprezentacija već duži period nemamo", istaknuo je Peršon.

Tko će biti Dalićeva 'devetka'?

Posebno se Peršon osvrnuo na poziciju centralnog napadača, gdje se kao moguće rješenje spominje i najbolji strijelac HNL-a, Dion Drena Beljo. "Beljo je igrač koji pokriva sličnu poziciju kao Ante Budimir, to su oni klasični centarfori", rekao je Peršon pa se osvrnuo na Andreja Kramarića:

"Kramarić nikad nije bio ta čista devetka. On je više igrač koji dolazi iz drugog plana, jedna lažna devetka, onako kako je to godinama bio Thomas Müller."

Vušković najbliži udarnoj postavi

Peršon je potom od svih novih i mlađih imena istaknuo jednog igrača koji bi se, prema njegovom mišljenju, mogao probiti i do početne jedanaestorke.

"Gledajući Luku Vuškovića koji zaista briljira u svom HSV-u, mislim da je, eto, on od svih ovih igrača možda čak i najbliži prvih 11", naglasio je.

Posebno je pohvalio i Stojkovića, za kojeg smatra da donosi nešto novo:

"Stojković je prototip modernog ofenzivnog veznog igrača. Nije samo klasična 'desetka', već je polivalentan, može igrati i na krilu, što je danas velika vrijednost. On je igrač koji voli doći u završnicu, ima odličan udarac i pregled igre, a ne boji se preuzeti odgovornost. Takav igrač, koji je tehnički potkovan i stalno traži okomita rješenja, može biti veliko osvježenje za našu veznu liniju, pogotovo uz iskusne senatore poput Modrića. Upravo ta njegova energija i želja da se ide prema naprijed mogu otvoriti prostor i njemu dati priliku".

Očekivanja na Mundijalu

Što se tiče nastupa na Svjetskom prvenstvu, Peršon je bio jasan:

"Gledajte, mislim da svi očekujemo prolaz skupine i to je nekako normalno s obzirom na naš renome i sve što smo napravili zadnjih godina. Međutim, moram odmah upozoriti sve – to neće biti normalno, tako jednostavno i lagano kako neki misle".

"Svjetsko prvenstvo je nešto posebno, igra se na neutralnom terenu gdje svi kreću od nule. Nema lakih utakmica i nema lakih bodova", istaknuo je.

Iako se najviše govori o otvaranju protiv Engleske, Peršon je skrenuo pažnju na ostale protivnike.

"Svi se fokusiraju na Englesku, ali ja kažem da ključ leži u druge dvije utakmice. Utakmica s Ganom bit će izuzetno nezgodna, to vam garantiram. Te takozvane 'manje' reprezentacije danas igraju sjajan nogomet, pune su motiva i sigurno se i oni nadaju prolasku dalje. Isto vrijedi i za Panamu. U današnjem nogometu nema lakih skupina i svako opuštanje se skupo plaća", istaknuo je pa zaključio:

"Kad se sve sagleda, naravno da je naš cilj proći. Očekujemo da ćemo pobijediti Panamu, da ćemo s Ganom odigrati jednu pravu, mušku utakmicu i da ćemo na kraju, uz Englesku, osigurati prolazak dalje. To je realno za očekivati, ali ponavljam, bit će jako teško".

