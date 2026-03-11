Stručnjak ima jasan stav oko Dalićevog popisa: 'Ovaj napadač mora biti ispred Muse i Matanovića'

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić objavio je u ponedjeljak popis s imenima 26 igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije koje će Vatreni u ožujku odigrati u Orlandu te poslao devet pretpoziva.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska, a mi smo pitali Elvisa Scoriju što misli o njegovom popisu i kako gleda na kadar Hrvatske za dvije pripremne utakmice.

Prve reakcije na popis Zlatka Dalića?

Zbog svojih igara Beljo i Stojković su dobili pozive, odnosno, pretpozive. Na pripreme, ali i na samo SP, će sigurno ići oni koji su u tom trenutku u najboljoj formi, kao što je sada to Dinamov dvojac sada. Imamo one koju su fiksni. Četvrti i peti mjesec su ključni kod onih koji se bore za ulazak. Okosnica se zna. Kovačić se vraća, Gvardiola čekamo i ovo je poruka i za njih zapravo, moraju se vratiti što bolji...

Što kažete na toliki broj napadača na pozivu i pretpozivu?

Kovačić će biti spreman, a za Gvardiola još čekamo informacije. Naći će se sigurno neke varijante i s njima u opciji i bez njih. Kada gledamo samo napadače, sve je to jako slično, po mom mišljenju. Beljo je stvarno u zadnje vrijeme netko tko u HNL-u radi razliku i zaslužuje da se gleda prema njemu.

Tko je, po vašem mišljenju, taj napadač?

Musa, Matanović, Beljo... sve je to u 5 %. Sve ovisi kako će se Dalić odlučiti u vidu neke njegove taktičke konstrukcije i ideja. Rekao bih da je sve jako blizu. Belju vidimo bolje jer nam je tu blizu. Ljudi iz stožera puno više gledaju sve igrače, za razliku od nas... Stvar je u nijansama o kojima će odlučiti Dalić. Iskreno, ne vidim da su Matanović i Musa bolji od Belje, sve je na Daliću. Najbitnije je da se u pripremnim utakmicama napravi kostur. Ako igramo 4-2-3-1, to je znači samo jedna špica, to može biti Kramarić koji pak može igrati i krilo. Iza može biti i Baturina, ali i Fruk, oni su sada u formi. Prije će oni igrati nego da se Dalić odluči na dvije špice.

Mogu li se Fruk i Baturina nametnuti za prvih 11?

Što se tiče veznog reda najveće pitanje je hoćemo li igrati s tri klasična vezna i s dva plus polušpica. Baturina i Fruk su polušpice. U Comu Martin igra kao polušpica ili krilo. Za Modrića nitko nije očekivao da će biti u toliko dobroj formi. Sučić iz Intera je strašan, nitko nije mogao vjerovati da će tako brzi uči u ritam u takvoj ligi i klubu. Imamo solucija puno, samo neka su zdravi. Ovo nije završni popis, bit će tu još svega.

Hoće li Vušković dobiti minute SP-u?

Vuškovića ne treba niti forsirati, a ni ne znamo kako ćemo igrati u obrani. Ne bi ni za njega bilo lako da uleti odmah. Može igrati manje bitne utakmice. Mali je spreman i sigurno će dobiti neke minute.

Koje su po vama mane ovog popisa?

Prije svega mislim da on ne može biti nešto bolji. Malo smo kratki za zadnjeg veznog, osobu ispred obrane. Kada bih mogao birati, tu bi dodao još jednog igrača...

