USKOK pokrenuo istragu protiv carinika: Tražio 5000 eura mita za 'uslugu'

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

Sumnjaju da je muškarac od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. kao carinski službenik u Carinskoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske, od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito.

"Okrivljeni muškarac je u postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva. Potom je od odgovorne osobe tog trgovačkog društva zatražio 5.000,00 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje povodom provedenih poreznih nadzora okončao izdavanjem prekršajnih naloga s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu. Navedeno je okrivljenik i učinio te je za navedeno postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo 5.000,00 eura", stoji u priopćenju USKOK-a.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika.

