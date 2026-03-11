USKOK pokrenuo istragu protiv carinika: Tražio 5000 eura mita za 'uslugu'
USKOK sumnja da je muškarac kao carinski službenik od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.
Sumnjaju da je muškarac od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. kao carinski službenik u Carinskoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske, od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito.
"Okrivljeni muškarac je u postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva. Potom je od odgovorne osobe tog trgovačkog društva zatražio 5.000,00 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje povodom provedenih poreznih nadzora okončao izdavanjem prekršajnih naloga s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu. Navedeno je okrivljenik i učinio te je za navedeno postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo 5.000,00 eura", stoji u priopćenju USKOK-a.
USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika.
