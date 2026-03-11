Ministarstvo je znalo za azbest u Vjesniku? Statičar iznio ozbiljne optužbe

Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, Tonči Glavinić, u izjavi za medije u srijedu je rekao da se rušenje Vjesnika i otvaranje pothodnika na Slavonskoj aveniji odgađa do daljnjega nakon što su pronađeni tragovi azbesta na 16. etaži.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, izvođači radova za azbest su saznali kada se krenulo s pripremama za rušenje 15. i 16. kata nebodera. Čim su pristigli rezultati analize, o svemu je obaviješteno i Ministarstvo graditeljstva.

Je li ministarstvo znalo?

Zbog priprema za uklanjanje azbesta, 15. i 16. kat trenutačno su hermetički zatvoreni. Još uvijek nije poznato koliko bi to uklanjanje trebalo trajati, a kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, odabrana je metoda takozvanog 'grickanja'.

Zbog cijele se situacije postavlja pitanje je li nadležno ministarstvo, kao investitor, znalo za azbest već u studenom, nakon izbijanja požara.

Statičar i profesor na Građevinskom fakultetu, Mario Uroš nakon požara je bio zadužen za pregled nebodera. Tvrdi da su već tada posumnjali na prisutnost azbesta na 16. katu te da su o tome odmah obavijestili ministarstvo.

"Kad smo pregledali konstrukciju, nismo mogli procijeniti ima li ga ili ne, ali smo izrazili sumnju jer su stupovi u čeličnoj konstrukciji i izgledalo je kao da je izolacija od azbesta. To se trebalo provjeriti", rekao je Uroš i doda da oni nemaju stručnjake koji su to sami mogli provjeriti. Da sumnjaju na azbest na 16. katu, statičari su naveli i u ‘Izvješću o stanju konstrukcije nakon izvanrednog događaja’.

16. kat nisu provjeravali

Državni tajnik Glavinić kazao je da novinarima da su provjeravali prisutnost azbesta na svim katovima, osim na 16. jer nije bio povezan stubištem kao i ostali.

S druge strane, Uroš tvrdi da se svakom katu može pristupiti jer je na svakom katu jednaka opasnost. Također ističe da su stupovi na kojima se azbest nalazi goli te da stručna osoba odmah može prepoznati o kakvom se materijalu radi. Azbestom su obložena, odnosno izolirana, 24 čelična stupa.

Dakle, prema tvrdnjama profesora Uroša, ministarstvo je znalo za azbest u Vjesniku, ali nisu poduzeli nikakve mjere za njegovo uklanjanje. Osim toga, o tome nisu obavijestili ni tvrtke koje su se natjecale za posao rušenja nebodera.

Tko će snositi troškove?

Kako doznaje Jutarnji, neke od tvrtki koje su se natjecale na tržištu poslali su upit o prisutnosti azbesta, na što je ministarstvo odgovorilo kako su napravljena ispitivanja na svim katovima, osim na 16. Takve odgovore slali su više od mjesec dana nakon što su primili relevantno izvješće u kojem je iznesena ozbiljna sumnja na prisutnost azbesta.

Tvrtke tako nisu imale potpune informacije o stanju zgrade, niti za moguće skupe mjere uklanjanja i zbrinjavanja azbesta. Da su u Ministarstvu možda znali da u zgradi ima azbesta, ukazuju i odredbe prijedloga ugovora s izvođačem u kojem se navodi da izvođač snosi troškove uklanjanja azbesta ako bude pronađen.

"Mi smo stavili dodatnu odredbu da, ako se istraživanjem utvrdi da ima azbesta, izvođač je zadužen za uklanjanje i zbrinjavanje azbesta. S tim u vezi izvođač može tražiti produljenje roka”, kazao je državni tajnik Glavinić.

Ako se utvrdi da izvođač nije bio svjesno upoznat sa stvarnim stanjem, moglo bi doći do ozbiljne pravne bitke oko naknade troškova uklanjanja azbesta.

