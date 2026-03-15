Bez tragova cijelo proljeće: Prozori će ostati čisti uz ovaj jeftini trik

Dolaskom sunčanijih dana mnogi primijete koliko su im prozori zapravo prljavi. Sunčeva svjetlost lako otkriva svaku mrlju, trag ili sloj prašine na staklu, no dobra vijest je da ih možete očistiti za manje od deset minuta – i to uz pomoć jednog vrlo jeftinog sastojka koji razgrađuje prljavštinu na staklu.

U ožujku počinje cvjetanje biljaka pa se u zraku nalazi i velika količina peludi koja je blago ljepljiva i u ovo doba godine lako se zadržava na različitim površinama. Budući da su prozori već često zaprljani nakon zime, na takvu se hrapavu površinu pelud još lakše lijepi, zbog čega staklo vrlo brzo izgleda još prljavije, piše Express.

Sredstvo za čiste prozore

Ipak, prozori mogu izgledati čisto i blistavo bez puno truda. Bren Fey, stručnjakinja za čišćenje, preporučuje pomalo neobično rješenje – votku.

"Jeftina votka postala je moj novi omiljeni sastojak za čišćenje stakla. Prozori i ogledala su besprijekorno čisti, a u kući nema nikakvih neugodnih mirisa", kaže.

Čišćenje votkom možda zvuči neobično ako to nikada niste pokušali, no riječ je o vrlo učinkovitom rješenju koje omogućuje brzo čišćenje prozora bez kupnje skupih sredstava. Votka sadrži veliku količinu etanola, vrste alkohola koja vrlo lako razgrađuje ljepljive nečistoće poput peludi, prašine ili otisaka prstiju.

Prljavštinu sa stakla uklanja brzo, a pritom isparava mnogo brže od vode, zbog čega na površini ne ostaju tragovi ili mrlje. Osim toga, nakon čišćenja prostor neće mirisati na alkohol jer votka s površine stakla ispari u samo nekoliko minuta. Budući da ne sadrži boje, ne ostavlja ni nikakav talog.

Kako napraviti domaće sredstvo za čišćenje prozora?

Sastojci:

60 ml votke

60 ml alkoholnog (bijelog) octa

1 žlica kukuruznog škroba

480 ml tople vode

Dodavanje bijelog octa u domaće sredstvo za čišćenje vrlo je učinkovito jer je prirodno kiselkast pa pomaže ukloniti naslage minerala koje na staklu ostaju nakon snijega i kiše tijekom zime.

Kukuruzni škrob pomaže jer upija masnoću sa stakla i uklanja mrlje, a njegova blago abrazivna struktura nježno polira površinu bez grebanja, ostavljajući prozore potpuno bistrima.

Postupak:

Za početak vam je potrebna prazna bočica s raspršivačem. Najčešće se može pronaći u vrtnim odjelima supermarketa, ali i u trgovinama s kućanskim potrepštinama ili vrtnim centrima. Pomoću lijevka ulijte sve sastojke u bočicu i dobro je protresite. Po želji možete dodati malo limunova soka kako bi sredstvo imalo svjež miris. Neki dodaju i nekoliko kapi deterdženta za posuđe kako bi se prljavština lakše odvojila od stakla. Lagano poprskajte otopinu po prozoru, a zatim ga obrišite krpom koja ne ostavlja vlakna. Prozori bi trebali biti potpuno čisti za manje od deset minuta. Prije svake upotrebe bočicu je potrebno dobro protresti jer se kukuruzni škrob može taložiti na dnu.

