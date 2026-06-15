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VIRALNA SNIMKA /

Radnik iz Srbije objavio snimku smještaja na sezoni u Hrvatskoj: 'Brate moj'

Radnik iz Srbije objavio snimku smještaja na sezoni u Hrvatskoj: 'Brate moj'
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Foto: dmitrije_putuje/TikTok

Ispod objave nanizali su se i 'lokalci' koji su mu poželjeli sreću na sezoni i izrazili dobrodošlicu

15.6.2026.
13:04
Dunja Stanković
dmitrije_putuje/TikTok
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Srbijanski influencer poznat po nadimku "Dmitrije putuje" na TikToku podijelio je snimku smještaja namijenjenog sezonskim radnicima tijekom turističke sezone na Korčuli, što je izazvalo dosta reakcija na društvenim mrežama. 

U svom je videu obišao sve prostorije, od sobe s dva kreveta, kupaonice, zajedničke prostorije, kuhinje pa terase. "Može li bolji pogled od ovoga", kazao je uz pogled s terase koji gleda na more. 

Slastičar koji, kako kaže, radi na brodu najavio je da će u sljedećem videu pokazati cijene u trgovinama za sve one koji planiraju doći tamo na more. 

Objavu je u dva dana pregledalo gotovo 80.000 korisnika TikToka, a ispod nje su se nizali brojni pozitivni komentari. 

@dmitrije_putuje

Kako izgleda moj smeštaj na sezoni u Hrvatskoj?

♬ Vlog/Gentle/Stylish/Lo-Fi(1509024) - bunkiman

Nanizali se pozitivni komentari

Mnogi su istaknuli da je riječ o lijepom smještaju. Neki su ga čak nazvali "hotelom" u usporedbi s drugim prostorima koji dočekaju sezonske radnike. 

"Super ti je smještaj, a pogled posebno", stoji u jednom komentaru. Drugi je korisnik TikToka istaknuo da je smještaj bolji nego koji ga je dočekao kada je otišao u Njemačku. 

Ipak, bilo je i onih koji su podijelili svoje negativno iskustvo i ne tako dobar smještaj. 

"Brate moj, imate top smještaj. Ja sam bio u nekoj raspaloj kamp prikolici, u šumi daleko od grada. Radio sam 14 sati dnevno bez slobodnog dana, tuširanje su napravili od toi toi wc-a. WC za ostale potrebe smo koristili tamo gdje ide milijun gostiju, ma kaos. Vi ste top prošli", poručio mu je drugo komentator. 

Ispod objave nanizali su se i "lokalci" koji su mu poželjeli sreću na sezoni i izrazili dobrodošlicu. 

SezonaSezonski RadniciSmještajKorčulaHrvatskaSrbija
komentara
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