Radnik iz Srbije objavio snimku smještaja na sezoni u Hrvatskoj: 'Brate moj'

Srbijanski influencer poznat po nadimku "Dmitrije putuje" na TikToku podijelio je snimku smještaja namijenjenog sezonskim radnicima tijekom turističke sezone na Korčuli, što je izazvalo dosta reakcija na društvenim mrežama.

U svom je videu obišao sve prostorije, od sobe s dva kreveta, kupaonice, zajedničke prostorije, kuhinje pa terase. "Može li bolji pogled od ovoga", kazao je uz pogled s terase koji gleda na more.

Slastičar koji, kako kaže, radi na brodu najavio je da će u sljedećem videu pokazati cijene u trgovinama za sve one koji planiraju doći tamo na more.

Objavu je u dva dana pregledalo gotovo 80.000 korisnika TikToka, a ispod nje su se nizali brojni pozitivni komentari.

Nanizali se pozitivni komentari

Mnogi su istaknuli da je riječ o lijepom smještaju. Neki su ga čak nazvali "hotelom" u usporedbi s drugim prostorima koji dočekaju sezonske radnike.

"Super ti je smještaj, a pogled posebno", stoji u jednom komentaru. Drugi je korisnik TikToka istaknuo da je smještaj bolji nego koji ga je dočekao kada je otišao u Njemačku.

Ipak, bilo je i onih koji su podijelili svoje negativno iskustvo i ne tako dobar smještaj.

"Brate moj, imate top smještaj. Ja sam bio u nekoj raspaloj kamp prikolici, u šumi daleko od grada. Radio sam 14 sati dnevno bez slobodnog dana, tuširanje su napravili od toi toi wc-a. WC za ostale potrebe smo koristili tamo gdje ide milijun gostiju, ma kaos. Vi ste top prošli", poručio mu je drugo komentator.

Ispod objave nanizali su se i "lokalci" koji su mu poželjeli sreću na sezoni i izrazili dobrodošlicu.