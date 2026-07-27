Hrvati zgroženi cijenama goriva: 'Nama ništa nije skupo, to dokazuju prosvjedi kojih nema'

Građane od utorka očekuje značajno poskupljenje goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama koje će vrijediti iduća dva tjedna.

Cijena benzina bi porasla za osam centi - sa sadašnjih 1.54 na 1.62 eura po litri. Veliki udar osjetit će građani koji toče dizel. Ograničena cijena mu je trenutačno 1.59 eura. Od sutra će biti skuplji za čak 16 centi pa će nova cijena biti 1.75 eura po litri.

Najveći udar osjetit će oni koji toče plavi dizel koji će biti skuplji za čak 19 centi i nova cijena iznosit će 1.21 eura.

Tijekom vikenda reporteri RTL-a Danas razgovarali su s trgovcima, prijevoznicima, logističarima i distributerima koji su zbog poskupljenja najavili rast cijena svojih usluga, a posljedično i rast cijena hrane i roba za oko 10 posto. Potpredsjednik Vlade, Branko Bačić pozvao je da se s odlukama o lančanim poskupljenjima ipak pričeka.

I ministar financija Tomislav Ćorić smatra kako se mogući val poskupljenja ne čini opravdan u situaciji kada se radi o dvotjednom skoku cijene goriva.

Hoćete li nakon velikog poskupljenja voziti rjeđe?

A o višim cijenama goriva pitali smo i vas: Hoćete li nakon velikog poskupljenja voziti rjeđe? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici Net.hr-a.

"Ne", kaže Ivana. "Gdje se mora ići - mora se, bilo gorivo jeftino ili skupo." "Moramo, ali samo po potrebi... Kod liječnika, na vađenje krvi, na preglede pa se nakupi po 15 puta mjesečno", piše Vesna.

Slično misli i Ines. "Vozimo se samo na kraće relacije tako da ćemo se voziti isto, ništa rjeđe." "Uvijek vozim rjeđe, nikada po gradu osim u nuždi do nekog trgovačkog centra. Sve ostalo tramvaj", kaže Nena.

Josip je svemu dodao ironičnu notu. "Moram pitati gazdu mogu li na posao dolaziti rjeđe." Njegov imenjak u drugom komentaru otvara pitanje inertnosti hrvatskog društva. "Nama ništa nije skupo. To dokazuju i otpor i prosvjedi kojih NEMA."

"Vozit ćemo se koliko je potrebno, kao i do sada", piše Ivica.